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Ракеты поразили цели. В Украине успешно прошли испытательные запуски, опубликованы фото

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Ракеты, испытания, Украина < >
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1 / 4 В Украине прошли испытательные запуски ракет (СНБО)

Во время испытаний была осуществлена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности.

Ракеты, испытания, Украина
В Украине прошли испытательные запуски ракет СНБО
Состоялись успешные плановые испытательные запуски украинских ракет, которые были произведены в кооперации предприятий ГК "Укроборонпром" и Государственного космического агентства Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает пресс-служба Совета.

По словам Турчинова, во время испытаний была осуществлена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности.

"Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели", — сказал секретарь СНБО Украины.

Он также подчеркнул, что благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, "уже с четвертого квартала 2016 года Вооруженные силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина создала уникальные ракеты, которых нет в России.

Фото: rnbo.gov.ua.

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