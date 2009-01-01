Ракеты поразили цели. В Украине успешно прошли испытательные запуски, опубликованы фото

Во время испытаний была осуществлена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности.

В Украине прошли испытательные запуски ракет СНБО

Состоялись успешные плановые испытательные запуски украинских ракет , которые были произведены в кооперации предприятий ГК "Укроборонпром" и Государственного космического агентства Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает пресс-служба Совета.

По словам Турчинова, во время испытаний была осуществлена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности.

"Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели", — сказал секретарь СНБО Украины.

Он также подчеркнул, что благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, "уже с четвертого квартала 2016 года Вооруженные силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина создала уникальные ракеты, которых нет в России.

Фото: rnbo.gov.ua.