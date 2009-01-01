Раскол или превращение в вассала. Российский социолог назвал цели Кремля в Украине

Кремль будет обострять кризис, чтобы добиться своих целей, говорит Игорь Эйдман.

Кремлю нужен раскол Украины twitter

Даже на четвертом году после началакремлевский режим все еще пытается превратить Украину в своего вассала.

Об этом социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман рассказал на чате на "Главреде".

"Боюсь, что планы Кремля не стали менее амбициозными. Хотя Кремль сейчас не так оптимистично настроен, как после аннексии Крыма. Тогда он думал, что легко расколет Украину и превратит её либо в своего вассала, либо создаст хотя бы какую-то мифическую "Новороссию", которую сделает своим полным вассалом или даже присоединит к себе", — говорит политический эксперт.

"А сейчас Кремль понимает, что ничего подобного в ближайшее время не произойдёт. Но надежды на это он ещё не потерял. Сейчас он будет ожидать (и он над этим серьёзно работает) какого-то крупного экономического или (и) политического кризиса в Украине, чтобы снова повторить попытку её подчинения или раскола. И, конечно же, будет всячески этот кризис обострять, чтобы добиться своих целей", — подчеркнул социолог.

Комментируя вопрос, сколько лет еще может продолжаться вооруженный конфликт на Донбассе, Игорь Эйдман заметил: "Могу сказать только, что пока Путин у власти, конфликт на Донбассе будет продолжаться".

Напомним, ранее российский эксперт объяснил, почему кремлевские политтехнологи не будут поднимать рейтинг Путина.

Больше читайте на "Главреде": "Игорь Эйдман: Пока Путин у власти — конфликт на Донбассе будет продолжаться".