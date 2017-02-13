Раскручивает маховик лжи. Эксперт опроверг заявление России о применении ВСУ "Точки-У" на Донбассе

В России заявили о том, что Украина якобы использовала ракетный комплекс "Точка-У" на Донбассе.

Ракетный комплекс "Точка-У", иллюстрация. uapress.info

Заявление Следственного комитета России о "применении" ВСУ на Донбассе ракетного комплекса "Точка-У" — попытка дискредитировать украинских военных.

Об этом написал народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, комментируя заявление СК о том, что Украина якобы использовала ракетный комплекс "Точка-У" для отражения российского нападения.

"Российское руководство и не подумало остановить раскручиваемый им маховик лжи. Сегодня, 13.02.2017 г., уже и такой идеологический и карательный инструмент путинской диктатуры, как Следственный комитет России, заявил о том, что имеет (цитата) "неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения — тактических ракетных комплексов "Точка-У", — говорится в его сообщении.

По словам Тымчука, Москва подобными "ракетными провокациями" пытается изо всех сил очернить Украину, обвинить ВСУ в военных преступлениях и таким образом обелить себя и оправдать свои действия на Донбассе, списав всё на "развязанную киевской хунтой гражданскую войну в Украине".

Стоит отметить, что в заявлении Следственного комитета РФ отмечалось: "Следователями СК России процессуально закреплены доказательства применения украинскими военными ракетных комплексов "Точка-У" по населенным пунктам Луганской области: в городе Луганске, в селах Новосветловка и Терновое, в Краснодонском районе, в городе Ровеньки, в поселке Юбилейном города Луганска".

При этом не сообщается, когда ВСУ якобы использовали такой вид оружия. Заявляется, что Следственным комитетом РФ в тесном взаимодействии с оперативными службами продолжается работа по установлению всех лиц, причастных к совершению "преступлений" независимо от периода их совершения.

"Применение такого вооружения неизбирательного действия попутно влечет за собой потери и ранения мирных жителей, а также чрезмерное повреждение гражданских объектов. Украинские военнослужащие действовали в нарушение Минских соглашений, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 1949) и Дополнительного протокола II к ней", — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что украинская армия дополнительно снимает с консервации тактические ракетные комплексы "Точка-У".

фото: uapress.info