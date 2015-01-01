Расплата за гибридную агрессию. Украина расширила санкции против России

Применены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу России по результатам так называемых выборов.

Украина расширила санкции против России lratvakan.com

Совет национальной безопасности и обороны Украины из-за продолжающейся гибридной агрессии Российской Федерации против Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы СНБО по итогам состоявшегося сегодня заседания.

В частности, уточнили в ведомстве, применены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу России по результатам так называемых выборов, проведенных оккупационными властями на территории Крыма и Севастополя, членов так называемых избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству.

Также санкции введены в отношении должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному содержанию украинских граждан в России.

Кроме того, СНБО применил санкции к бывшим руководителям Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за границей и причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины.

Введены санкции и против подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведению Россией гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве.

"Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные в отношении физических и юридических лиц, продлены на 1 год", — подчеркнули в СНБО.

Напомним, ранее американский сенатор предупредил: санкции США сильно ударят по персоне Путина.