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"Рассадники ксенфобии и фашизма". Российский журналист объяснил, почему Украина запретила соцсети РФ

Сегодня, 18:49

Я бы ушел из соцсети Вконтакте, будь я украинцем, подчеркнул Сотник.

интернет соцсети, запрет
Журналист объяснил, почему Украина запретила соцсети РФ
Украина воюет с Россией, поэтому было бы странно, чтобы на территории Украины транслировались вражеские телеканалы, издавались вражеские газеты и журналы, прокатывались вражеские пропагандистские фильмы и имелся доступ к вражеским соцсетям.

Об этом российский журналист Саша Сотник написал в своем Facebook.

"Ни для кого не секрет, что усмановские вотчины — все эти Вконтактики и Одноклассники — рассадники ксенфобии и фашизма", — отметил Сотник.

"Я бы ушел из соцсети Вконтакте, будь я украинцем. Но я живу на территории, захваченной врагом, и буду всячески использовать его же площадки для того, чтобы раскрывать глаза оболваненным согражданам", — добавил российский журналист.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко объяснил, когда Украина отменит запрет соцсетей и интернет-сервисов РФ.

Теги:  
Сотник, соцсети, Россия, Украина
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