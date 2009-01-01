Расшатывание Украины. Зачем Кремлю активизация боевых действий на Донбассе

При эскалации ситуации растет число потерь, что отрицательно воспринимается в стране, говорит Константин Машовец.

Константин Машовец Главред

не способны проводить наступательные операции на Донбассе — только эскалацию насилия и активизацию боевых действий.

Об этом военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде".

"Прежде всего я бы вообще не говорил о наступательных операциях в отношении боевиков — они просто не способны их проводить. Эскалацию и активизацию — да", — рассказал военный эксперт.

"Зачем? Это одна из форм "расшатывания" Украины. Вследствие активизации боевых действий увеличивается количество потерь — и людских, и материальных. Используя своих агентов влияния внутри Украины, в том числе в политической сфере, Кремль использует эти потери как средство обвинения нынешней власти в "неправильности выбранного пути или стратегии", что дает ему формальные основания требовать смены власти", — объяснил координатор "Информсопротивления".

По его мнению, это некий симбиоз агрессора (Кремля) и его адептов внутри Украины: "Кремль стреляет и убивает, а пророссийские силы, которые во что, несмотря на агрессию и аннексию украинской территории, желают ему "улыбнуться", используют это в своих политических целях".

Комментируя вопрос, что удержало Россию от использования в войне с Украиной авиации, Константин Машовец заметил: "Возможность получить в ответ разрушение собственного фондового рынка".

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, готовит ли Путин полномасштабное наступление на Украину из Беларуси.

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