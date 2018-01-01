"Расширили мандат". Волкер получит больше полномочий по Украине — журналистка

Спецпредставитель Госдепа США будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, подчеркнула Гонгадзе.

Курту Волкеру продолжили и расширили мандат по Украине, сообщила Мирослава Гонгадзе Reuters

Специальному представителю Государственного департамента США по вопросам Украины Курту Волкеру продолжили и расширили мандат.

Дипломат будет иметь широкие полномочия по нашей стране, рассказала руководитель украинской службы "Голоса Америки", журналистка Мирослава Гонгадзе со ссылкой на источники, пишет "Крым.Реалии".

"… Курту Волкеру продолжили и расширили мандат. Он будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе…", – отметила она.

Ранее Курт Волкер на должности спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины год работал на общественных началах. Напомним, он уже несколько раз посещал украинское государство. Президент Петр Порошенко говорил, что дипломат снова посетит Донбасс 14 мая.

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