Рассмотрение законопроектов по Донбассу срывают в угоду РФ и ради политических амбиций — Сюмар

Жаль, что вандализм стал трендом, и это не красит Украину как в глазах наших зарубежных партнеров, так и в глазах украинцев, подчеркнула Сюмар.

Виктория Сюмар Народный фронт

Срыв работы парламента во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса связан с политическими амбициями отдельных политических сил и откровенным нежеланием России чтобы Украина могла организовать эффективную защиту и освобождение оккупированных территорий.

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар, сообщили в пресс-службе политсилы.

"Были договоренности, любые упоминания о минских соглашениях будут удалены. Соответствующая рекомендация была у профильного комитета (национальной безопасности и обороны, — ред.) Пашинского. Не было никаких шансов узаконить сегодня любым способом минские соглашения в украинском законодательстве. вместо этого происходит срыв критически важного законопроекта", — сказала она.

"Если мы вспомним, что говорила Россия об этом законопроекте, то россияне говорили фактически, что этот законопроект равняется объявлению войны России, потому что он предусматривает возможность введения военного положения на Востоке страны и эффективную защиту и освобождение этих территорий. И вы видите, кто сегодня срывает в зале парламента принятия этого важного законопроекта", — отметила народный депутат.

Сюмар также заявила, что поведение представителей "Самопомочи" и "Свободы", которые заблокировали президиум и устроили драку с народными депутатами, нельзя оправдать.

"Единственное, с этим я могу связать все эти вещи — это желание как то открыть старт избирательной кампании, начать на радикальных лозунгах свои избирательные туры", —отметила Сюмар.

Представитель "Народного фронта" не исключает, что это сознательное обострение политической ситуации в канун 14 октября и акций, анонсированных Саакашвили.

"Все это планы полной дестабилизации страны. Кто в этом заинтересован? В них Россия заинтересована. Почему она хочет с себя снять санкции? В случае не голосование за второй законопроект, который имел очень четкие ограничения, с России санкции могут снять фактически. И мне очень обидно, что накручивание вандализма и радикализма происходит именно в этот день, когда разрушили памятник Небесной Сотни, когда разрушили некоторые вещи и на улице Шелковичной. Мне очень жаль, что этот вандализм стал трендом, и это не красит Украину как в глазах наших зарубежных партнеров, так и в глазах украинцев", — подытожила народный депутат.

Видео: Народний фронт.