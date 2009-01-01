"Раз в полгода — условная Авдеевка". Журналист дал прогноз по войне на Донбассе

В ближайшее время конфликт не решится, отметил Бабченко.

Боевик с оружием, иллюстрация lug-info.com

Российский журналистсчитает, что предпосылок для разрешенияв ближайшее время нет, будет условное перемирие.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

По его словам, там "война идет по синусоиде, обострение — затухание, обострение — затухание".

"То, что в ближайшее время эта война решится, никаких предпосылок я не вижу. Будет так, как сейчас есть — условное перемирие", — отметил аналитик.

Собеседник заявил, что, "грубо говоря, раз в полгода будет условная Авдеевка (под городом было обострение ситуации — ред.)". "То, что Россия заявляет, что не является стороной конфликта, так ради Бога... Всему миру все абсолютно очевидно", — добавил Бабченко.

Ранее бывший советник президента РФ Владимира Путина — Андрей Илларионов — говорил, что его страна за 3,5 года потратила на войну против Украины порядка 150 млрд долларов.