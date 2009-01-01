"Разбить Путину нос". Экс-глава ЦРУ назвал эффективный ответ на агрессию РФ в Украине

Я считал, что Путину реально надо было немножко пустить юшку из носа, заявил Бреннан.

Владимир Путин Reuters

В ответ на российскую агрессию против Украины США должны были "немножко пустить Путину юшку из носа".

Об этом заявил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью PBS FrontLine, сообщает "Голос Америки".

Отметим, что Бреннан занимал должность ЦРУ с 2013 по 2017 годы. Интервью было записано в июле, но его видео было опубликовано в октябре.

"Я считаю, что Путин очень умный индивид и он действительно оценивает своих врагов и оппонентов. Когда они вошли в Украину, по моему мнению, он считал, что, если будет действовать решительно и использует значительную силу, это не вызовет военного ответа со стороны Запада. Я считаю, что он рассчитывал, что в конце последнего срока администрации Обамы, реакцию Вашингтона можно было предположить, и, по моему мнению, он видел, что Обама не желает военного конфликта, а, следовательно, использует другие инструменты, имеющиеся у США — например, санкции", — сказал Бреннан.

Он подчеркнул, что Путину надо было "разбить нос" в Украине.

"Но я считаю, что решение Путина пойти против Украины, его решения начать военную кампанию в Сирии, основывались на мнении, что симметричного военного ответа не последует. Я думал, в определенных случаях, что мы должны были сделать нашу реакцию менее предсказуемой для Путина. Мне казалось, что мы могли прибегнуть к действиям, которые бы не привели к опосредованной войны с Россией", — говорит экс-глава ЦРУ.

"Помню, когда учился в школе, хулиганы пытались запугивать и они продолжали давить, пока им немного не разобьешь нос. Я считал, что Путину реально надо было немножко пустить юшку из носа. Я думаю, что это заставило бы его отступить, потому что, как и большинство хулиганов, он знает, что не может противостоять другим. Все это показуха. Его желание использовать тактику запугивания, я думаю, оно бы затормозило, или же он вообще бы отказался от этого, если бы получил отпор", — добавил Бреннан.

Напомним, ранее Бреннан предупреждал Дональда Трампа о последствиях при сближении с Россией.