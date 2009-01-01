Разборки на Донбассе: Захарченко подсидел Пушилина, в "правящей партии" ДНР — чистки

Захарченко боится, что если будут выборы, то на них Пушилин и партия будут "работать" против него.

Денис Пушилин dnr24.org

Среди главарей террористической ДНР произошел раскол: с должности председателя политсовета "правящей партии" Общественное движение "Донецкая республика" выгнали Дениса Пушилина.

Об этом рассказал журналист Никита Синицин на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что решение о снятии с должности Пушилина было вызвано постоянным страхом, скорее даже паранойей главаря ДНР Александра Захарченко перед утратой им власти. При этом катализатором выступили возможные выборы в самопровозглашенной ДНР.

"Захарченко боится, что если будут выборы, то на них Пушилин и партия будут "работать" против него и он их проиграет. Настоящий рейтинг-то у Захарченко на нуле, все давно поняли, что он идиот, но вынуждены пока терпеть", — так пояснил причину кадровой перестановки источник журналиста.

Он добавил, что в настоящее время идет "чистка" в Общественном движении "Донецкая республика". Так, многих сотрудников аппарата уволили, людям, которые прошли 3-недельную стажировку в "партии", отказано в трудоустройстве.

"Если учесть, что "партийным строительством" в ДНР занимался именно Пушилин, можно смело предположить, что большая часть сотрудников аппарата ОД "Донецкая республика" являются его людьми, так что опасения Захарченко, что партия выступит против него, вовсе не беспочвенны", — написал Синицин.

Журналист уточнил, что Пушилин не сильно сопротивлялся подобным кадровым изменениям, так как в случае выборов в ДНР ему бы пришлось участвовать в их организации, что, учитывая реальный рейтинг Захарченко, превратилось бы в полный фарс.

"Какие сейчас перспективы у самого Пушилина, сказать сложно, но, учитывая возможное снижение гуманитарной и финансовой помощи от РФ самопровозглашенным Л/ДНР, не исключено, что наезд на Пушилина продолжится, в конце концов под влиянием его группы остаются часть гуманитарной помощи из РФ и некоторые "отжатые" прежде предприятия", — отметил автор поста.

Напомним, ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко рассказал в комментарии "Главреду" о намерении Кремля сменить главарей ДНР и ЛНР менее одиозными персонажами.