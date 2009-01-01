Разборки в "ЛНР": боевики взяли штурмом "генпрокуратуру", арестован ставленник Плотницкого

В Луганске веселье продолжается, пишет Казанский.

Игорь Плотницкий и Игорь Корнет стали врагами ifvremya.ru

Тема разборок главарей боевиков "ЛНР" в оккупированном Луганске получила новое продолжение.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский в Facebook.

"В Луганске веселье продолжается. Вооружённые люди штурмом взяли "генеральную прокуратуру ЛНР". "Генпрокурор" ЛНР Подобрый арестован. Это человек Плотницкого. Судьба самого Плотницкого пока неизвестна. Утром появилось видео, на котором он якобы в Луганске проводит совещания с "министрами", которые остались ему верны. По другим данным Плотницкий сбежал в Россию", — рассказал он.

В свою очередь, народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил, что главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий находится на территории России, сообщает УНИАН.

"Две марионетки Российской Федерации не поделили между собой потоки денег от контрабанды и других преступлений — это Плотницкий и Игорь Корнет", — сказал он, комментируя ситуацию в Луганске.

"ФСБ курирует марионетку Корнета, а Сурков — советник президента Путина — курировал Плотницкого. Плотницкий сейчас на территории Российской Федерации. Он беспокоится, что Корнет его просто убьет", — сказал депутат.

По мнению Геращенко, в дальнейшем российское руководство определит, кто из них продолжит руководить оккупированной территорией "Плотницкий или Корнет".

Депутат шутя добавил, что "ставит на Корнета", ведь "Плотницкий себя исчерпал".

Напомним, ранее военный эксперт раскрыл детали переворота в Луганске.