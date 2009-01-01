Разборки в "ЛНР". Военный эксперт назвал причину увольнения Плотницким главы "МВД"

Перед "зачисткой" псевдоминистр дал указание подчиненным ему подразделениям перейти на "усиленный режим службы", сообщил Тымчук.

Игорь Плотницкий facebook.com/tvzvezda

На захваченной части Луганской области главарь террористической "ЛНР" Игорь Плотницкий уволил с должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета после противостояния с ним "в связи с возбуждением уголовного дела", написал нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

В то же время военный эксперт уточнил, что временным исполняющим обязанности главы "МВД" назначен начальник криминальной полиции псевдореспублики Владимир Черков.

"Непосредственно перед увольнением, в рамках противостояния с главарем "ЛНР",… Корнет дал указание подчиненным ему подразделениям перейти на "усиленный режим службы", — добавил политик.

В частности, всем сотрудникам "МВД" было запрещено покидать свои рабочие места "вплоть до особого распоряжения", организованы боевые дежурства для возможного противостояния физическому захвату объектов "министерства" подразделениями других "силовых ведомств ЛНР", лояльных Плотницкому.

Вооруженные люди в центре захваченного Луганска

"В окружении Плотницкого эти меры вызвали резонанс с формулировкой о подготовке Корнетом "силового переворота и захвата власти", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября на заседании "народного совета" террористической "ЛНР" ряд "депутатов" раскритиковали деятельность "МВД" и лично Игоря Корнета, "чиновника" обвинили в захвате дома в Луганске.