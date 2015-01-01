Разборки в Луганске. Бывшие боевики ЛНР хотели убить комбата "Зари" и "министра совмина"

По личному распоряжению Плотницкого ЧП скрывается от СМИ.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, вооруженное нападение было совершено неподалеку от его собственного дома. Сначала нападавшие били Патрушева, а когда на его крики из дома выбежала его сожительница Н.Хоршева (в настоящее время занимает должность "и.о. министра совета министров ЛНР"), нападавшие выстрелили из огнестрельного оружия и скрылись.
После нападения Патрушев был направлен в луганскую больницу, где ему наложили на голову 10 швов и оставили для дальнейшей реабилитации. Среди нападавших Патрушев узнал двух бывших боевиков "Зари". Представители МВД и "генпрокуратуры" ЛНР обнаружили на заборе на месте нападения следы от выстрелов в направлении Патрушева и Хоршевой на уровне их голов и туловищ.
В связи с этим рассматривается версия двойного покушения — в т.ч. на "и.о. министра совета министров ЛНР" Хоршеву. В больнице Патрушева оформили под фамилией "Петров", поскольку по личному распоряжению Плотницкого указанные события скрываются от СМИ, добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что вчера, 27 декабря, в Луганске умер "министр сельского хозяйства и продовольствия" ЛНР Сергей Литвин.
фото: opoccuu.com