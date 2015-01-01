Разборки в Луганске. Бывшие боевики ЛНР хотели убить комбата "Зари" и "министра совмина"

По личному распоряжению Плотницкого ЧП скрывается от СМИ.

Шеврон банды "Заря" opoccuu.com

"Генеральная прокуратура" и МВД ЛНР расследуют факт покушения на одного из представителей ближнего окружения главаря ЛНР— командира бандформирования "батальон "Заря" Андрея Патрушева.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, вооруженное нападение было совершено неподалеку от его собственного дома. Сначала нападавшие били Патрушева, а когда на его крики из дома выбежала его сожительница Н.Хоршева (в настоящее время занимает должность "и.о. министра совета министров ЛНР"), нападавшие выстрелили из огнестрельного оружия и скрылись.

После нападения Патрушев был направлен в луганскую больницу, где ему наложили на голову 10 швов и оставили для дальнейшей реабилитации. Среди нападавших Патрушев узнал двух бывших боевиков "Зари". Представители МВД и "генпрокуратуры" ЛНР обнаружили на заборе на месте нападения следы от выстрелов в направлении Патрушева и Хоршевой на уровне их голов и туловищ.

В связи с этим рассматривается версия двойного покушения — в т.ч. на "и.о. министра совета министров ЛНР" Хоршеву. В больнице Патрушева оформили под фамилией "Петров", поскольку по личному распоряжению Плотницкого указанные события скрываются от СМИ, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что вчера, 27 декабря, в Луганске умер "министр сельского хозяйства и продовольствия" ЛНР Сергей Литвин.

фото: opoccuu.com