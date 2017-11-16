Разглашение данных следствия. ГПУ возбудила дело против Сытника — СМИ

Главу НАБУ могут уже в пятницу вызвать на допрос.

Артем Сытник nv.ua

Против директора НАБУ Артема Сытника Генпрокуратура возбудила уголовное производство за вероятное разглашение данных следствия.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в ГПУ.

Отмечается, что Сытника могут уже в пятницу, 17 ноября, вызвать на допрос.

Правда самого директора НАБУ в Украине пока нет. По данным УП, Сытник находится в командировке в Португалии.

ГПУ возбудила уголовное производство на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел.

В среду на заседании антикоррупционного комитета Совета депутат Антон Геращенко призвал ГПУ открыть дело и проверить эту запись.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило в отношении Сытника протокол о коррупции.