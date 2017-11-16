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Разглашение данных следствия. ГПУ возбудила дело против Сытника — СМИ

Сегодня, 22:37

Главу НАБУ могут уже в пятницу вызвать на допрос.

Артем Сытник
Артем Сытник nv.ua
Против директора НАБУ Артема Сытника Генпрокуратура возбудила уголовное производство за вероятное разглашение данных следствия.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в ГПУ.

Отмечается, что Сытника могут уже в пятницу, 17 ноября, вызвать на допрос.

Правда самого директора НАБУ в Украине пока нет. По данным УП, Сытник находится в командировке в Португалии.

ГПУ возбудила уголовное производство на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел.

В среду на заседании антикоррупционного комитета Совета депутат Антон Геращенко призвал ГПУ открыть дело и проверить эту запись.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило в отношении Сытника протокол о коррупции.

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Сытник, НАБУ, Генпрокуратура, дело
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