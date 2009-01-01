Разговор с позиции силы. Готовы ли США к войне с Россией

Усиление Украины в военном плане отвечало бы интересам США, говорит Александр Хара.

Александр Хара Главред

Заявления о том, что, не означают, что Соединенные Штаты объявят войну России.

Об этом директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал на чате в "Главреде".

"С военной точки зрения, военно-политическое руководство США рассматривает и опцию "горячей войны". Но, конечно, они будут пытаться решать проблемы политико-дипломатическим путем. Прежде всего, США в военном смысле являются и будут оставаться сверхдержавой. Впрочем, по оценкам министра обороны Мэттиса, имеющихся средств и подготовки вооруженных сил США, а также Китая, не хватает для противодействия России в конвенциональной (обычной, традиционной, общепринятой. — Ред.) войне", — говорит эксперт-международник.

Именно поэтому, по его словам, администрация Трампа предусматривает масштабную модернизацию вооруженных сил, а также усиление роли НАТО.

"Собственно, с этих позиций — наличие военного потенциала и усиление союзников — Дональд Трамп будет разговаривать с Владимиром Путиным. Украина вряд ли станет полем для битвы, но ее усиление, в том числе в военном плане, отвечало бы интересам США", — подчеркнул директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел".

Говоря же об отношениях лидеров Соединенных Штатов и Украины, Александр Хара заметил: "Любой президент США руководствуется скорее национальными интересами страны, нежели личными предпочтениями. Отношения между Порошенко и Трампом зависят от того, удастся ли нашему президенту завоевать доверие и показать себя как надежного партнера в вопросах, важных для национальных интересов США".

Напомним, ранее эксперт рассказал, в каком случае возможно прекращение войны на Донбассе.

Больше читайте на "Главреде": "Олександр Хара: без України плани Путіна по відновленню імперії чи СРСР 2.0 нездійснені".