Разговор с террористом. Почему Минские соглашения не могут принести мир на Донбасс

Украина готова садиться за стол переговоров и решать вопрос дипломатическими методами, говорит Мирослав Гай.

не могут принести мир на восток Украины, потому что их задача — затянуть время, как в случае переговоров с террористом, когда спецназ готовится к его уничтожению.

Об этом командир взвода в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал на чате в "Главреде".

"По моему мнению, Минские соглашения — это инструмент, который преследует несколько конкретных целей. Первая из них — привлечь к переговорам международное сообщество и сделать РФ субъектом переговоров в качестве агрессора. Также Минские соглашения позволяют затянуть время, которое нам очень необходим для подготовки Вооруженных сил, тренировки и увеличения личного состава, закупки и ремонта техники, подготовки офицеров и т.д.", — говорит волонтер.

"Посмотрите, в Эстонию зашла американская техника, в Польшу приехали американские танки, вооруженные силы США и НАТО увеличивают свой контингент у границ России и Украины. Украина ежегодно проводит массовые учения, военные сборы, количество которых и масштабы несопоставимы со всем тем, что было на протяжении последних 25 лет", — говорит офицер резерва.

"Кроме того, Минские соглашения дают возможность показать миру, что Украина готова садиться за стол переговоров и решать вопрос дипломатическими методами, и при этом доказывать обратное в отношении РФ, показывает мировому сообществу неготовность РФ выполнять свои обязательства. Минские соглашения дают юридические и дипломатические основания давить на Россию. Это микроскоп, который показывает обычным налогоплательщикам США и Европы всю мерзость и лживость РФ", — подчеркнул бывший участник АТО.

Минские соглашения не могут принести мир, и это не их цель. Цель — это хотя бы непродолжительное перемирие, привлечения внимания мира, затягивание времени для подготовки и демонстрация who is who. Конечно, рядовые граждане возмущаются, что Минские соглашения якобы не работают, потому что ожидают от них прекращения войны. Так же, если вы увидите человека, который ведет переговоры с террористом, захватившим заложников, вы можете назвать его идиотом, и его мольбы к террористам не стрелять — это бесполезно, потому что вы не видите, что с другой стороны дома подкрадывается спецназ... То же с Минскими соглашениями. Это переговоры с террористом, которые должны затянуть время, пока идет бешеная работа по подготовке, подытожил Мирослав Гай.

