Размещение сил НАТО в Польше: чего испугалась Россия?

Эксперты рассказали, как Россия может действовать в ответ на размещение в ряде стран Восточной Европы военных сил НАТО.

"Атлантическая решительность" (Atlantic Resolve) — именно так называется миссия НАТО, направленная на усиление "восточного фланга" Альянса и обеспечение безопасности восточноевропейских стран-членов. И в связи с этой миссией военнослужащие США на днях начали прибывать в Польшу — на базу в городе Вроцлав, откуда далее солдаты будут направлены в соответствующие части.

Кроме того, как сообщила британская газета The Independent, в Польшу прибудут 2,8 тысяч танков и других единиц боевой техники, которые будут доставлены по суше из Германии.

Как известно, отправка американской бронетехники в Европу — в Польшу и страны Балтии — осуществляется через немецкий порт Бремерхафен. А решение об отправке дополнительных сил в Восточную Европу было принято президентом США Бараком Обамой после аннексии Крыма Россией и начала войны на Донбассе.

Естественно, такое перебрасывание сил НАТО в Польшу и страны Балтии не могло оставить равнодушной Россию. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, наращивание военных сил США в Европе рассматривается Москвой как угроза и воспринимается негативно.

"Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Именно таким образом мы это и воспринимаем… Мы смотрим на это как на угрозу для нас и как на действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности", — отметил Песков.

"Третья страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе. Это даже не европейское государство", — подчеркнул пресс-секретарь Путина, добавив, что количество военного контингента не играет особой роли. "Тысяча или десять тысяч — речь идет о наращивании военного присутствия, тут нечего добавлять", — отметил представитель Кремля.

Однако он забывает сказать, что все эти действия НАТО предпринял именно в ответ на агрессию России, чтобы восточноевропейские страны были готовы на случай агрессивных выпадов Москвы.

Эксперты рассказали "Главреду", чего именно боится Кремль в связи с размещением сил Альянса в Польше и странах Балтии, какие угрозы для России может представлять этот контингент, а также какие шаги российского руководства могут последовать за этим.

Николай Сунгуровский Главред Николай Сунгуровский:

Прежде всего, размещение сил НАТО не только в Польше, но и в Прибалтийских странах, — это ответное действие на агрессивную политику России.

Какие угрозы происходящее может представлять для России? НАТО наконец начинает готовиться к возможной агрессии России против восточноевропейских стран. Для России угроза заключается в том, что гипотетическая наступательная операция РФ будет сорвана. Ну, так не начинайте такие действия — не будет и угрозы!

Сложно сказать, чего от России можно ждать в ответ на размещение в Польше американских военных сил. У России уже давно "сорвало крышу", да и вообще, сорвало все, что можно. Слова призыва к тому, чтобы не провоцировать Путина, не имеют никакой смысловой нагрузки. Потому что Путин сам себя может "спровоцировать" эффективнее, чем кто-либо другой. И он демонстрировал это множество раз.

Сейчас идет "война рефлексий" — война пониманий того, что происходит. На этом отлично играет Россия. В европейских демократиях процесс принятия решения затянут процедурно и не может быть адекватным оперативности тех действий, которые проводит агрессор. В России же все наоборот: процесс принятия решений там занимает минуты и часы, но никак не месяц, не квартал. Потому Путину и удалось захватить инициативу, чем он и пользуется.

Но постепенно Запад, в частности, НАТО, начинает приходить к пониманию происходящего, получая возможность мобилизовать те ресурсы, которые необходимы, чтобы противостоять Путину.

На мой взгляд, следующая цель Путина — это Беларусь. Много говорили о том, что Путин может напасть на Прибалтийские страны, Молдову, Болгарию, Сербию. Но я думаю, что его первая цель — это Беларусь. У Москвы были расчеты на то, что в Беларуси удастся разместить группировку войск, в частности, авиационную базу, от которой отказался Лукашенко. Но они не оправдались. Поэтому сейчас последуют действия политического и экономического характера, направленные на то, чтобы "задавить" Лукашенко. А Лукашенко не лыком шит: он не будет спокойно наблюдать — он задействует все ресурсы, которые у него есть в руках, для того, чтобы этому противостоять. Это вызовет серьезную конфронтацию.

Соответственно, Украине следует ожидать того, что на ее северных рубежах в худшем случае возможно появление группировки российских войск, а в лучшем случае — начала конфликта.

Игорь Козий Главред Игорь Козий:

Во-первых, Россия проводит мощную информационно-психологическую операцию. Это не боевая операция, это не операция с применением ядерного оружия, это не операция с применением массовых армейских действий. Основная цель ИПсО состоит в дезориентации общества — и зарубежного, и российского.

Зачем это делать в России? Власть там хочет задержаться не на год-два, а быть канонизированной, Путин хочет стать царем, как Николай ІІ, пожизненно. Именно в этом заключаются так называемые "национальные интересы Российской Федерации". А вместе с тем есть желание уничтожить наши предприятия, которые находятся на Донбассе (мы видим, что сделали с "Топазом"), иметь Украину как рынок сбыта (покупать в Германии, а Украине этот товар продавать значительно дороже), а также использовать Украину как территорию для использования природных ресурсов, чтобы можно было обогащаться Кремлю.

Так что Россия использует современный метод — информационно-психологическую операцию. Не будет, не готова сегодня Российская Федерация проводить войну длительностью десять лет, как СССР в Афганистане. Россия сегодня не в состоянии вести войну, которая была бы дольше, чем война в Грузии в 2008 году. Не готов сегодня и народ РФ воевать. Да, есть отдельные лица, которым нажали на кнопку "патриотизм", и они, не поняв, что к чему, убеждены, что есть угроза для Российской Федерации, и она — всюду: и в Сирии, и в Германии, и в США, и в Украине — везде. Это и называется дезориентировать не только мировое сообщество, но и российский народ. Россия просто использует мощный информационный ресурс, которым пытаются задурить мозги по обе стороны границы.

Алексей Гарань Главред Алексей Гарань:

Прежде всего, размещение воруженных сил в Польше — это действия в полном соответствии с решениями НАТО, которые принимались коллективно всеми странами-членами. Сейчас размещаются не только американские контингенты в Польше, но и контингенты Великобритании, Канады, Германии в странах Балтии. Так что это не является какими-то односторонними действиями американцев.

Также важно отметить, что все это — ответ на то, что Россия сделала в Украине. Действия России в Украине поставили под вопрос, будут ли работать натовские гарантии, например, для стран Балтии. Поэтому НАТО и прибегнул к такому ответу, как размещение в Восточной Европе передовых контингентов.

Военная составляющая здесь не главная, поскольку совершенно очевидно, что размещение 80 американских танков в Польше либо размещение по одному натовскому батальону в каждой из стран Балтии не меняет военное соотношение сил.

Все это — важные политические шаги, ведь российский контингент на границах со странами Балтии или Польшей все равно будет более многочисленным. Но поскольку там теперь размещены американские силы, то в случае гипотетической атаки россиян (если, например, они захотят захватить часть Эстонии и провозгласить там "Нарвскую народную республику" или что-то вроде того), они будут вынуждены противостоять контингентам НАТО. Тогда Альянс автоматически подключится к их защите. Безусловно, это усиливает гарантии, которые НАТО дает своим членам.

Так что в военном плане это не является большим изменением баланса сил, но это усиливает гарантии, поскольку за этими батальонами или 80-ю танками теперь стоит вся мощь НАТО, в том числе ядерная — США, Англии и Франции.

Российскую реакцию несложно предсказать. Россия будет говорить, что ее окружают, что это агрессивные мероприятия, что это агрессивный НАТО создает для РФ угрозы. Это все то, что я слышал во время, когда учился в Советском Союзе.

Но ведь именно Россия ранее фактически начала провоцировать НАТО, когда разместила комплексы "Искандер" в Калининградской области, что является прямой угрозой для Польши. Теперь в ответ на действия НАТО Россия, я думаю, будет бряцать оружием. Но в военном противостоянии она все равно проигрывает — у нее нет в экономическом плане ресурсов для длительного противостояния. Но бряцать оружием она будет.

Эскалация, которая может быть в Украине на границе с Россией, будет связана не с действиями Запада в Прибалтике и Польше. Скорее, это будет отдельная игра Путина, которая может быть связана как с попытками дестабилизировать ситуацию в Украине, так и с попытками оказывать давление на новую администрацию Трампа (то есть это нельзя будет расценивать как ответ на то, что сейчас НАТО делает в Восточной Европе). Если Россия захочет оказать давление на новую администрацию Трампа, в Украине может начаться эскалация конфликте. Хотя думаю, что это будет контрпродуктивно, поскольку мы уже видим, какие заявления делает и потенциальный министр обороны США, и потенциальный глава службы безопасности, и новый глава разведки США — они все говорят про угрозу России. Если Путин пойдет на эскалацию в Украине, а, тем более, бряцание оружием в Прибалтике или в Калининградской области, то это только усилит реакцию Вашингтона. Еще один вариант, почему Россия может начать эскалацию на Донбассе, — если Путин захочет дестабилизировать ситуацию в Украине и оказать давление на Украину в рамках "минского процесса". Такое может быть.

Надежда Майная