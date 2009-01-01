Разница потенциалов. Почему Украина не победит Россию в полномасштабной войне

Угроза недопустимых потерь должна удержать врага от развязывания войны против Украины, говорит Игорь Романенко.

Игорь Романенко Главред

Заключенные более двух лет назадпо мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе "пробуксовуют", потому что Киев и Москва преследуют разные цели. Однако и военный сценарий — тоже не выход.

Об этом генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал на чате в "Главреде".

"Минские соглашения не выполняются, так как цели России и Украины кардинально противоположны. И пока еще не предлагаются компромиссы, которые бы позволили сблизить позиции", — говорит военный эксперт.

"Что касается других стран мира, то воевать за интересы Украины они не намерены. Поддержка Украины в противодействии государству-агрессору не является адекватной, и они отстаивают в Украине исключительно свои интересы — сохранение покоя в этих странах при любых условиях, независимо от интересов Украины", — считает генерал-лейтенант.

В то же время он заметил, что при всем критическом отношении к Минским соглашениям, заключенным в сложное для Украины время, они себя еще не исчерпали. "Поэтому надо либо завершить их выполнение и получить необходимые для Украины результаты, или, если это невозможно, перейти к женевскому, будапештскому или другим форматам. Это касается политической плоскости этого вопроса".

"Что касается военного решения, то нужно констатировать, что ВСУ и другие силовые структуры стали намного сильнее, они могут противостоять врагу, и примером этого являются результаты ведения боевых действий на Светлодарской дуге, на Мариупольском направлении и в промзоне Авдеевки. Однако это не говорит о том, что мы имеем военный потенциал, способный победить ВС РФ в полномасштабной войне. Разворачивание такого сценария будет означать для нас потерю десятков тысяч лучших воинов нашего государства из-за существенного преимущество ВС РФ в ракетном вооружении, бронетехнике, авиации и, безусловно, ядерном оружии", — подчеркнул экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ

"Несмотря на это, мы должны прилагать максимум усилий для того, чтобы при любых условиях мы могли нанести армии противника врага недопустимые для него потери, и чтобы осознание этого не позволяло врагу начать такую ​​войну", — подытожил Игорь Романенко.

Напомним ранее военный эксперт рассказал, как угроза многотысячных потерь удерживает Россию от применения авиации на Донбассе.

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