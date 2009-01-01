Разница потенциалов. Почему Украина не победит Россию в полномасштабной войне

Угроза недопустимых потерь должна удержать врага от развязывания войны против Украины, говорит Игорь Романенко.
Об этом генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал на чате в "Главреде".
"Минские соглашения не выполняются, так как цели России и Украины кардинально противоположны. И пока еще не предлагаются компромиссы, которые бы позволили сблизить позиции", — говорит военный эксперт.
"Что касается других стран мира, то воевать за интересы Украины они не намерены. Поддержка Украины в противодействии государству-агрессору не является адекватной, и они отстаивают в Украине исключительно свои интересы — сохранение покоя в этих странах при любых условиях, независимо от интересов Украины", — считает генерал-лейтенант.
В то же время он заметил, что при всем критическом отношении к Минским соглашениям, заключенным в сложное для Украины время, они себя еще не исчерпали. "Поэтому надо либо завершить их выполнение и получить необходимые для Украины результаты, или, если это невозможно, перейти к женевскому, будапештскому или другим форматам. Это касается политической плоскости этого вопроса".
"Что касается военного решения, то нужно констатировать, что ВСУ и другие силовые структуры стали намного сильнее, они могут противостоять врагу, и примером этого являются результаты ведения боевых действий на Светлодарской дуге, на Мариупольском направлении и в промзоне Авдеевки. Однако это не говорит о том, что мы имеем военный потенциал, способный победить ВС РФ в полномасштабной войне. Разворачивание такого сценария будет означать для нас потерю десятков тысяч лучших воинов нашего государства из-за существенного преимущество ВС РФ в ракетном вооружении, бронетехнике, авиации и, безусловно, ядерном оружии", — подчеркнул экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ
"Несмотря на это, мы должны прилагать максимум усилий для того, чтобы при любых условиях мы могли нанести армии противника врага недопустимые для него потери, и чтобы осознание этого не позволяло врагу начать такую войну", — подытожил Игорь Романенко.
Напомним ранее военный эксперт рассказал, как угроза многотысячных потерь удерживает Россию от применения авиации на Донбассе.
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