Разница в полномочиях. Горбулин назвал отличие Волкера от Нуланд

Горбулин заметил, что США придерживаются подхода по поддержке диалога и постоянных контактов "между участниками конфронтации".
Об этом директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявил на заседании круглого стола в Киеве, сообщает "Сегодня".
По его словам, он лично знаком с Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
Горбулин заметил, что США придерживаются подхода по поддержке диалога и постоянных контактов "между участниками конфронтации".
"Такой подход более гибкий и инклюзивный, который дает пространство и дипломатии, и политическим маневрам. Именно по логике такого подхода происходят сегодня встречи уважаемого господина Волкера и господина Суркова", — сказал Горбулин.
"При этом Соединенные Штаты, кажется, не питают никаких иллюзий относительно продуктивности подобных встреч, поскольку уровень и полномочия Волкера как спецпредставителя по Украине ниже тех, которые имела в свое время Нуланд во времена администрации президента Обамы", — подчеркнул Горбулин.
"Указанные маневры на фоне все еще глубокой военно-политической поддержки Соединенными Штатами Украины и де-факто заблокированного Минского процесса должны подтолкнуть Киев к проактивной позиции по решению проблемы Донбасса, иначе при текущей пассивности уже весной инициативу может перехватить Москва", — сказал Горбулин.
Напомним, что 7 октября в Сербии Курт Волкер провел встречу с помощником президента России Владимира Путина — Владиславом Сурковым, в ее ходе они обменялись мнениями по обстановке на востоке Украины.
Фото: kp.ua.