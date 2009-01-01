Разница в полномочиях. Горбулин назвал отличие Волкера от Нуланд

Горбулин заметил, что США придерживаются подхода по поддержке диалога и постоянных контактов "между участниками конфронтации".

Виктория Нуланд и Курт Волкер kp.ua

У специального представителя США по делам Украины Курта Волкера меньше полномочий в ведении переговоров по Украине, чем их было у Виктории Нуланд , которая во времена президентства Барака Обамы на посту помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии занималась вопросами Украины.

Об этом директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявил на заседании круглого стола в Киеве, сообщает "Сегодня".

По его словам, он лично знаком с Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Горбулин заметил, что США придерживаются подхода по поддержке диалога и постоянных контактов "между участниками конфронтации".

"Такой подход более гибкий и инклюзивный, который дает пространство и дипломатии, и политическим маневрам. Именно по логике такого подхода происходят сегодня встречи уважаемого господина Волкера и господина Суркова", — сказал Горбулин.

"При этом Соединенные Штаты, кажется, не питают никаких иллюзий относительно продуктивности подобных встреч, поскольку уровень и полномочия Волкера как спецпредставителя по Украине ниже тех, которые имела в свое время Нуланд во времена администрации президента Обамы", — подчеркнул Горбулин.

"Указанные маневры на фоне все еще глубокой военно-политической поддержки Соединенными Штатами Украины и де-факто заблокированного Минского процесса должны подтолкнуть Киев к проактивной позиции по решению проблемы Донбасса, иначе при текущей пассивности уже весной инициативу может перехватить Москва", — сказал Горбулин.

Напомним, что 7 октября в Сербии Курт Волкер провел встречу с помощником президента России Владимира Путина — Владиславом Сурковым, в ее ходе они обменялись мнениями по обстановке на востоке Украины.

Фото: kp.ua.