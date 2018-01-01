В МИД назвали необоснованным разочарование канцелярии Дуды украинско-польскими переговорами

Результаты переговоров на уровне вице-премьер-министров Украины и Польши были положительно оценены обеими сторонами.

В МИД прокомментировали заявление канцелярии Дуды фото: mfa.gov.ua

Разочарование канцелярии президента Польши заседанием украинско-польской комиссии по историческим вопросам с участием вице-премьер-министров Украины и Польши Павла Розенко и Пйотра Глинского является необоснованным.

"Результаты переговоров на уровне вице-премьер-министров Украины и Польши были положительно оценены обеими сторонами. В этой связи считаю необоснованным глубокое разочарование результатами переговоров, опубликованное канцелярией президента Польши", — написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в Twitter.

Напомним, ранее в канцелярии польского президента выразили глубокое разочарование результатами переговоров вице-премьер-министров двух стран, состоявшихся 16 февраля.

"Отсутствие решения украинской стороны по основному вопросу — отмена запрета на эксгумации польских захоронений на территории Украины — означает серьезный регресс доверия и не реализует мандат на переговоры, установленный президентами обеих стран, что существенно влияет на отношения", — говорится в заявлении.

"Мы надеемся, что запрет будет отменен в ближайшее время в духе исполнения обязательств", — добавляется в заявлении.