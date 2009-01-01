"Назло бабушке не надену шапку на морозе". Что думают в России о разрыве дипотношений с Украиной

Российские эксперты считают, что инициаторы разрыва отношений с РФ играют на свой электорат.

В Украине в который раз заговорили о необходимости разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. И на этот раз, похоже, решили перейти от слов к делу. Речь идет о поправке к законопроекту "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (№7163), который должен рассматриваться Верховной Радой во втором чтении уже на следующей неделе.

Автором поправки выступил депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник, который также является секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

"В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИДа. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне", — объяснил Винник российскому изданию "КоммерсантЪ".

Однако как позже заметил коллега Винника по парламентскому комитету, народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук, в вышеупомянутом законопроекте уже содержалось положение о разрыве дипломатических отношений с Россией — это поправка №595, авторами которой выступили депутаты от "УКРОПа", и в которой Кабмину в трехмесячный срок предлагается разорвать дипотношения с РФ.

Представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко отметила, что вопрос разрыва дипотношений с Россией следует отделить от закона о реинтеграции Донбасса, мол, такое решение должно регулироваться отдельным законом, а не одной поправкой.

"Это должна быть прописанная процедура, как должны действовать те или иные органы, если мы закрываем границу. Все вопросы, которые могут при таком раскладе возникать, должны быть прописаны. Еще раз подчеркиваю, что это не вопрос закона о реинграции Донбасса. Это не относится к той стратегии, которая предложена президентом Украины", — отметила Луценко.

В Кремле считают вопрос о разрыве Украиной дипломатических отношений с Россией суверенным правом украинского государства, однако отмечают, что от этого "пострадают интересы украинцев и россиян". Именно так высказался о такой перспективе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что "если такое решение будет принято на этот раз, то это дополнительно усложнит ситуацию".

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В российском МИДе о такой инициативе высказались более резко, назвав ее "неадекватной идеей", которой "отвлекают внимание общественности от нарастающих проблем".

"При этом никто из киевских политиков не задумывается о последствиях такого шага, прежде всего, для миллионов граждан Украины, в том числе — работающих в Росси. Мы продолжаем следить за происходящим на Украине. Есть надежда, что здравый смысл все же возобладает, но надежда угасает", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Главред" поинтересовался у российских экспертов, как они оценивают целесообразность разрыва дипотношений между Украиной и Россией и последствия, которые может иметь данный шаг, а также какой реакции со стороны российских властей ожидают на такое решение Киева.

Игорь Эйдман Игорь Эйдман:

Я не считаю, что разрыв Украиной дипломатических отношений с Россией приведет к каким-то радикальным последствиям или будет иметь серьезное влияние на дальнейшее развитие российско-украинских отношений. По большому счету, это будет формальностью. Формальное положение дел в украинско-российских отношениях отстало от реальной ситуации. Ведь Россия находится в состоянии войны с Украиной, и уже не первый год: она ввела свои войска на территорию Украины и ведет боевые действия.

По каким причинам украинское правительство и украинские власти не констатировали этот факт и не сделали дальнейшие выводы, не ясно. Раз идет война — какие могут быть дипломатические отношения? Понятно, что российского посла должны были выслать из Украины сразу после начала войны. И эта ситуация должна была быть юридически закреплена. Но почему-то украинские власти сразу на это не пошли. Они лишь вербально признавали, что война идет, что Украина является жертвой агрессии со стороны путинской России, но юридические действия, которые бы логически вытекали из такой ситуации, в частности, разрыв дипломатических отношений и формальное признание того, что страны находятся в состоянии войны, так и не последовали.

У меня есть догадка, почему так произошло: украинский олигархат продолжает поддерживать тесные бизнес-связи с российским олигархатом. То есть для них война войной, а обед по расписанию… Потому им нужно было сохранять какие-то формальные отношения — экономические, дипломатические и так далее.

Так что реальность (тот факт, что Россия напала на Украину, и сейчас между странами идет война) не была юридически оформлена, не были предприняты вполне логичные юридические действия, одним из которых должен был стать разрыв дипотношений.

Но теперь, видимо, украинские власти поняли, что дальше терпеть такую более чем двусмысленную ситуацию нельзя. Выглядит странно, когда, с одной стороны, Украина говорит, что она подвергается военной агрессии со стороны России, а с другой — сохраняет с ней дипломатические отношения. Наверное, в истории и мировой практике это единственный пример. Это странная ситуация, продиктованная интересами правящих классов — как украинского, так и российского. Думаю, что украинские власти наконец пришли к тому, чтобы как-то формализовать ситуацию.

Скорее всего, это было некое политическое решение. Ведь относительно скоро выборы, и все политические игроки хотят показать избирателям, что они настоящие и реально пытаются противостоять российской агрессии, а не просто имитируют это, а сами из-под полы торгуют с россиянами. Вероятно, они именно это решили продемонстрировать избирателям.

Поэтому, на мой взгляд, скорее всего, это — политический пиар-ход. И больших последствий иметь он, конечно же, не будет. Война и так идет, что еще это может изменить?

Если Украина действительно разорвет дипотношения с Россией, возможно, в ответ РФ предпримет какие-то экономические меры. Военные меры — вряд ли, потому что все, что Россия в данной ситуации может сделать против Украины в военной области, она и так делает. Развязать более масштабную войну России сейчас не дает отнюдь не позиция Украины, а позиция Европы и США. Россия не хочет дальнейшего обострения отношений с Западом.

Единственное, чего точно можно ожидать — безумной пропагандистской шумихи на российском государственном телевидении. Для него это будет отличный повод, чтобы нагнетать антиукраинскую истерию, чтобы все пропагандисты могли воздевать руки к небу и возмущенно орать, как украинцы посмели разорвать отношения с Россией. Но это все нам знакомо, и в этом ничего нового нет.

Дмитрий Орешкин Дмитрий Орешкин:

В Украине есть люди, которые понимают прагматическую составляющую процесса, а есть те, кто больше напирает на эмоциональную (или популистскую) составляющую. Я думаю, что команда Порошенко сделает все, чтобы это решение о разрыве дипломатических отношений с Россией не было принято. Эта тема обостряет политический конфликт внутри украинской элиты, поскольку для людей, которые вынуждены отвечать за конкретные политические решения, этот шаг будет, скорее, контрпродуктивен по нескольким причинам.

Во-первых, значительная часть украинцев по-прежнему взаимодействует с Россией: приезжают в РФ работать или к родственникам, и в случае разрыва дипотношений они встретят дополнительные трудности при пересечении границы.

Во-вторых, этот шаг создаст хороший пропагандистский повод для кремлевских агитаторов, которые будут говорить о том, что "укрофашистский режим не способен договариваться" и "настаивает на войне".

В-третьих, этот шаг совершенно не будет поддержан западными странами, в первую очередь, европейскими. Ну, и Америкой — тоже. Потому что их задача — как минимум, сдержать нарастающую напряженность.

Однако тем людям, которые хотят отвлечь Украину от внутренних экономических проблем (экономических реформ, борьбы с коррупцией и так далее), это позволит консолидировать общественное мнение на супер-патриотической тональности.

А для Запада важно, чтобы продолжался "минский процесс", чтобы представители Украины и России встречались, чтобы продолжались переговоры в "нормандском формате". Если же Украина разорвет дипломатические отношения с РФ, это решение будет рассматриваться Западом как явное торпедирование всех западных усилий по поиску мирного выхода из ситуации.

Пока что и украинские реформы, и украинская экономика в значительной степени зависят от западных дотаций. И вполне логично, что, например, Мировой банк передумает вкладывать деньги в украинскую экономику, которая вместо того, чтобы переходить на мирные рельсы, озабочена ужесточением военной риторики.

Поэтому политики, принимающие решения и видящие весь спектр конкретных проблем, стоящих перед Украиной (прежде всего, это пенсии, зарплаты, рост экономики, социальная поддержка), понимают, что этот шаг — разрыв дипотношений — будет, мягко говоря, контрпродуктивным.

Ведь в таком случае Украина будет еще больше милитаризоваться, лишать себя поддержки Запада и давать в руки Кремлю вполне рациональные доводы, чтобы укреплять идею о строительстве нефте- и газопроводов в обход Украины. А это, опять-таки, в долгосрочной перспективе невыгодно Украине. Так как, во-первых, Украина получает отчисления за транзит нефти и газа через ее территорию, а, во-вторых, она сохраняет геополитическое влияние на Россию — Украина пока что остается единственной доступной Кремлю транзитной зоной. Ни "Северный поток", ни "Южный поток" не строятся пока.

Но если Европа увидит, что Украина торпедирует ее усилия по сдерживанию России (например, сейчас мы видим, как ЕС притормаживает "Северный поток", как Дания предъявляет более жесткие требования к строительству этого "Северного потока"), для нее это будет сигнал, что, пожалуй, эта страна не попадает в систему рациональной политики, которая принята в Европе.

Если Украина разрушит дипотношения с Россией, это будет лишним поводом для сторонников "Северного потока" сказать: "Европа же нуждается в газе, значит, придется дать поблажку и не сопротивляться строительству "Северного потока". Это будет очень охотно использовано сторонниками более мягких мер по отношению к России в той же Германии, где есть люди, заинтересованные в строительстве "Северного потока", причем очень влиятельные люди.

Так что, на мой взгляд, попытка разорвать дипломатические отношения с Россией — несколько иррациональна. На этой волне укрепятся только позиции "воинствующих патриотов", которые хотят продолжать войну (люди вроде Савченко и Семенченко), а они, на мой взгляд, контрпродуктивны. Но зато эти люди нарастят себе популярность жесткой риторикой и агрессивными заявлениями — это и называется популизмом.

Популизм всегда должен быть бинарным, двуцветным — вот "мы", а вот "враги". А рациональные решения выглядят всегда менее победно. Людей, которые их проводят, легко обвинить в том, что они работают на врага.

В этой бинарной картинке людям, которые выступают от стороны украинских патриотов, гораздо легче, потому что они всегда будут обвинять своих политических противников в предательстве национальных интересов.

Но жизнь-то строится не между "плюсом" и "минусом" — она гораздо сложнее. Поэтому вполне рациональным мне кажется отсутствие восторга в партии Порошенко и у самого Порошенко по этому поводу. Он знает, что одно дело — яркие заявление, а другое дело — платить зарплату. Яркими заявлениями зарплата не платится...

Мне кажется, что Порошенко очень постарается, чтобы разрыв дипломатических отношений с Россией не состоялся.

Ситуация довольно интересная, потому что точно такие же вопли доносились и с российской стороны. Виталий Товиевич Третьяков говорил, что "мы никогда не признаем украинскую хунту, выборы 25 мая 2014 года, потому что это все незаконно". А поскольку Путин — человек циничный и прагматичный, он спокойненько многократно проклятую "украинскую хунту" понимает, признает президентский статус господина Порошенко, жмет ему руку… Путин в данном случае ведет себя умнее, чем российские "ура-патриоты". Путин ими манипулирует — в нужный момент подпускает, но политику проводит вполне прагматичную. Он понимает, что, если у России с Украиной дела плохи, ему со своим газом тоже некуда деться.

Интересно наблюдать, когда в Украине происходит то же самое. Люди, которые рвут на себе тельняшку, нарабатывая политический капитал, на самом деле в политике и в Европе, и в Украине будут вести себя, как мне кажется, по-другому. Так что все подобные жесткие решения впоследствии оказываются контрпродуктивными.

Как в Британии популисты кричали о Brexit, а сейчас получили его, и, в общем-то, никто не рад. Потому что реальные и серьезные экономические потери, исчисляющиеся для Британии десятками миллиардов евро. А кто-то на этом сделал себе политическую карьеру. И в результате Британия оказалась в проигрыше, и сейчас это все понимают.

Аналогичный случай — с Украиной. Кто-то будет в восторге, если разрыв дипломатических отношений с Россией состоится, будет радоваться и говорить, мол, "какие мы сильные, как мы дали по морде Кремлю". А через два месяца окажется, что денег в стране стало меньше. Ведь в воюющую страну не придут инвестиции (просто из соображений "шкурного интереса"). Так что после разрыва дипотношений с Россией все усилия правительства по созданию более благоприятного инвестиционного климата и все усилия, направленные на налаживание экономических отношений с Европой, пойдут насмарку.

Андрей Окара Андрей Окара:

Можно понять эмоции тех людей — и политиков, и простых граждан, которые уже три с половиной года говорят о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией. В условиях "гибридной войны" это объяснимо и вполне логично.

Но нужно помнить и о рациональной стороне вопроса и понимать, какие вопросы поможет решить такой шаг как разрыв дипотношений с Россией, к чему это приведет сейчас, а также в среднесрочной и долгосрочной перспективе, кто от этого выиграет или проиграет, чем это может закончиться, а также какие есть "подводные камни".

Эмоции понятны, но с точки зрения практических шагов все выглядит очень сомнительно. Эффективной цели, которую Украина могла бы достичь, разрывая дипломатические отношения с Россией, я просто не вижу.

Если такое решение будет принято, то, прежде всего, это ударит по простым людям, причем главным образом — по гражданам Украины. Это будет означать усложнение жизни людей, которые часто путешествуют из Украины в Россию и из России в Украину. Это также ударит по заложникам, политзаключенным и преследуемым. То есть по таким людям как Роман Сущенко, Олег Сенцов и так далее. После разрыва дипотношений возможность украинского государства помогать этим людям резко снизится. Также могут усложниться процессы по обмену заложниками.

Кроме того, когда разрываются дипломатические отношения между странами, должна появиться сторона-посредник, с помощью которой страны смогут обмениваться какими-то дипломатически значимыми документами. Я не представляю себе, какая страна может сейчас быть эффективным посредником между Россией и Украиной.

Заявления, например, о том, что будет усложнен порядок въезда для граждан РФ в Украину, или что будут разорваны дипломатические отношения между государствами, уже находят отражение в России. Так, Госдума уже упростила порядок получения гражданами Украины российского гражданства. А это может поспособствовать увеличению количество граждан Украины, которые смогут получить российское гражданство и легализоваться в России. Так или иначе, но это будет способствовать миграции украинцев в Россию (прежде всего, имею в виду трудовую миграцию).

Какого-то позитивного эффекта от разрыва дипломатических отношений между странами сегодня ожидать не стоит. Если бы это делалось три года назад, была бы другая ситуация. Но сейчас никакого практического эффекта это не даст, а создаст массу проблем и государству, и гражданам. Однако данный шаг не будет являться формой эффективного воздействия на агрессора.

Порошенко уже неодобрительно высказался об этой инициативе, потому что он, в отличие от авторов поправки, имеет дело не с абстракциями — ему реально приходится решать конкретные вопросы, а в случае разрыва отношений с Россией это станет делать намного сложнее. И Украине будет намного сложнее лоббировать свои интересы и отстаивать интересы своих граждан.

В России уже заявили, что это право Украины, и что они пока не представляют, кто мог бы быть посредником в украинско-российских отношениях. Поскольку между Украиной и Россией сейчас идет "гибридная война", а не обычная, то и на дипломатическом фронте нужно ее вести эффективными методами. А разрыв дипломатических отношений с Россией — это как "назло бабушке не надену шапку на морозе". И позиция Порошенко по данному вопросу адекватна и реалистична. Это позиция человека, который практически всем этим занимается, а не просто играет патриотическими словами. А инициаторы такой поправки играют на свой электорат. Но надеюсь, что все-таки у украинских депутатов хватит мозгов, и они будут "надевать шапку на морозе".

Надежда Майная