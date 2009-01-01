Реальные намерения или риторика ради рейтинга. Зачем Украине референдум о вступлении в НАТО

Нужно показать миру, что стремление в Альянс — это позиция украинского народа, а не Порошенко или политиков, говорит Сергей Таран.

Сергей Таран Главред

Проведение, о возможности которого заявил президент Петр Порошенко, будет иметь вполне конкретные практические последствия. Ведь после этого Киеву станет легче защищать свою позицию в случае, если вопрос о евроатлантическом выборе Украины станет предметом геополитического торга.

Об этом директор Института международных демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран рассказал в комментарии "Главреду".

"Россия уже не раз говорила, что в НАТО должны публично заявить, что Украина не станет членом Альянса. Россия эту тему постоянно поднимала и будет это делать впредь. С приходом Трампа появляется шанс, поскольку он еще не высказывал свою позицию по этому вопросу", — напомнил политолог.

По его мнению, чтобы снять этот вопрос, нам следовало бы провести референдум: "Это бы позволило выяснить и наглядно показать миру, что стремление в НАТО — это не позиция Порошенко или украинских политиков, а позиция украинского народа. В такой ситуации нашим западным партнерам будет трудно согласиться на геополитический торг, частью которого может быть членство Украины в НАТО. Это — практическое последствие".

"Не стоит также ожидать, что после проведения референдума и голосования "за" мы сразу же, мгновенно, вступим в НАТО. Пока продолжается война, никто не питает иллюзий, что это случится. Практическим последствием будет то, что так будет легче продвигать эту идею во время переговоров", — заметил глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір".

"Безусловно, когда политики что-то говорят, это можно воспринимать и как реальные намерения, и как риторику ради поднятия рейтинга. Я считаю, что такой референдум мог бы быть. Но к нему, безусловно, следует подготовиться — ему должна предшествовать просветительская и информационная кампания. Потому я допускаю, что референдум о вступлении Украины в НАТО пройдет. Но точно — не этой весной, ведь этому еще должны предшествовать дискуссия, решения и процедурные вопросы, которые делают невозможным скорое проведение этого референдума. То есть референдум может состояться несколько позже — исключительно из-за процедурных моментов", — резюмировал Сергей Таран.

Напомним, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал в комментарии "Главреду", почему референдум ускорит движение Украины в НАТО.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Референдум о вступлении в НАТО: какими могут быть практические последствия?".

фото: nato.int