Реальный результат. Военный эксперт рассказал, что показало противостояние в районе Авдеевки

Обе стороны готовы к более масштабным действиям с далеко идущими целями, говорит Константин Машовец.

Танки ВСУ в Авдеевке Соцсети

Недавние семидневные(с 29 января по 5 февраля) в очередной раз доказали: нынешняя позиционная война в Донбассе может в любой момент из застывшей, статичной формы перерасти в масштабные активные действия обеих сторон.

Об этом пишет координатор "Информсопротивления" подполковник Константин Машовец в своей статье "Проверка боем. Что показало противостояние в районе Авдеевки" для "Фокуса".

По мнению военного эксперта, бои тактического масштаба на уровне "рота — взвод" за отрезок Кольцевой донецкой дороги южнее Авдеевки, с военной точки зрения, вряд ли были способны коренным образом повлиять на общую стратегическую ситуацию. Да и в оперативно-тактическом отношении в зоне АТО такие столкновения происходят регулярно. И объясняются скорее общей канвой позиционной войны и конкретными тактическими соображениями командования противостоящих формирований на конкретном участке линии фронта, нежели какими-то хитрыми планами высшего военно-политического руководства сторон.

Если у любого командира и воинского начальника тактического уровня появляется реальная возможность выбить врага с какой-то конкретной высотки, опорника или просто участка местности, что существенно улучшит положение его войск, будьте уверены: он непременно попытается это проделать, как, впрочем, и его подчинённые, пишет Машовец. К этому их обязывает воинская присяга, долг, патриотизм и характер того, чем они занимаются в данный момент. А ещё — опасения попасть под следствие или общественное осуждение за ненадлежащее исполнение воинского долга.

Тем не менее, по сведениям Генерального штаба ВСУ, противник как минимум на протяжении 4 суток (с 31 января по 4 февраля) применял в этой зоне реактивную артиллерию (фиксировались огневые налёты с применением 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21М "Град"). Кроме этого, оккупационные формирования во время боёв активно применяли и другое тяжёлое вооружение — ствольную артиллерию (122-мм и 152-мм), бронетехнику, включая танки, 120-мм и 82-мм миномёты. Причём концентрацию этих средств поражения на данном участке оккупационные формирования проводили быстро и оперативно, применяя их практически без ограничений (только за одни сутки оккупационные формирования выпускали по 320–350 реактивных снарядов, а в общем вывалили на Авдеевку и украинские позиции около 7,5 тысячи тонн боеприпасов), рассказывает полковник.

В свою очередь уже к исходу первых суток боёв украинское командование начало переброску к этой зоне тяжёлого вооружения (фотографиями украинских танков в Авдеевке был забит Интернет). Дело это не простое и затратное. Тем более в режиме "без ограничений". Это требует от командования определённых навыков, знаний и способностей, кроме того — соответствующей инфраструктуры и систем обеспечения. И судя по тому, с какой скоростью и оперативностью, а также высокой степенью интенсивности к тактическим боям в районе Авдеевки обеими сторонами были привлечены и использованы указанные средства, обе стороны готовы и к более масштабным действиям с далеко идущими целями, считает координатор "Информсопротивления".

Чтобы пустить всё это хозяйство в ход, может потребовать сущий пустяк — например, бои за какой-нибудь вынесенный вперёд наблюдательный пункт противника. По крайней мере, обе стороны технические детали это процесса уже отработали в ходе недавних боёв в районе Авдеевки. Именно это и есть реальный, а не придуманный их результат, резюмировал Константин Машовец.