Реформа образования. В Венгрии требуют пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

Такого мы не можем позволить, заявил глава МИД Венгрии.

В Венгрии требуют пересмотра Соглашения об ассоциации Reuters

Новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил во время встречи с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей в Ужгороде, сообщает "Радио Свобода".

"Такого мы не можем позволить. Правительство Венгрии решительным образом будет противостоять таким шагам Украины", — подчеркнул венгерский политик. Единственным средством влияния на Украину Сийярто считает увеличение международного давления на Киев.

По словам Сийярто, он намерен в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в Люксембурге инициировать пересмотр этого соглашения с Украиной.

Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", языковые положения которого (в частности, ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран — Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе и с Советом Европы.

В свою очередь, в Министерстве образования и науки заверили, что языковые положения нового закона (в частности, статья 7) не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык — украинский.

Согласно закону, лицам, относящимся к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, относящимся к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Лица, относящиеся к коренным народам, нацменьшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действовавшими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.