Регламентный комитет Рады поддержал арест Савченко

Депутаты удовлетворили представление генпрокурора.

В Раде поддержали арест Надежды Савченко УНИАН

В четверг, 22 марта, Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко

После рассмотрения соответствующего представления генпрокурора Юрия Луценко, депутаты решили его удовлетворить.

Такое решение нардепы обосновали чрезвычайно высокой степенью общественной опасности. Также на Комитете прозвучало, что нардеп может уехать из страны.

Теперь этот вопрос по Надежде Савченко будет вынесен на голосование в сессионный зал и нардепы примут окончательное решение после доклада Юрия Луценко.

Напомним, ранее Луценко заявил о том, что оружие для терактов против руководства Украины предоставляла Россия. Он также подчеркнул, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Сама Савченко заявила о вербовке агентом СБУ.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.