"Решили запутать врага": активисты раскрыли подробности хитрого плана по бойкоту Порошенко и Луценко

Саму акцию решили провести после публикации так называемых "пленок Онищенко".
Организаторы акции уверяют, что изменение маршрута было запланировано. "Мы решили запутать врага", – рассказали члены "Движения новых сил".
Саму акцию решили провести после публикации так называемых "пленок Онищенко", пишет "Общественное радио".
"Мы хотим поехать к нашему президенту и спросить у него, что его связывает с Колей – хорошим парнем, а также спросить о "пленках Онищенко" – действительно ли на них звучит его голос", – рассказала одна из активисток Елизавета Богуцкая.
Одним из требований митингующих является отставка всей "украинской элиты", добавила Богуцкая.
"Наша акция называется" Коля – хороший парень". И в этот клуб могут попасть и Петя – хороший парень, и Юра тоже, и получится клуб хороших парней", – рассказала активистка.
При этом перед стартом автопробега участников забросали яйцами.
Ранее во время пикета у дома Порошенко титушки напали на протестующих. Полиция бездействовала: видео. Сторонники Саакашвили совершили автопробег в поселок Козин под Киевом.
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