Решительное настроение на передовой. Почему у ВСУ царит большое желание идти вперед

Вооруженные силы активно и эффективно действуют на опасных направлениях, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

У украинских военных в, находящихся на передовой, царит решительное настроение.

Об этом офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал на чате в "Главреде".

"У тех, с кем я общался в последнее время на передовой, настроение решительное, имеется большое желание действовать и идти вперед. Повсюду царит очень рабочая атмосфера. Видно, что Вооруженные силы не простаивают, а активно и эффективно действуют на опасных направлениях. В общем царит нормальная рабочая сосредоточенность. Это видно, как по офицерам ВСУ, так и по рядовому личному составу. Конечно, есть и много усталости. И что больше всего меня порадовало, что я ни разу не слышал нытья или слов разочарование", — говорит бывший участник АТО.

Комментируя вопрос о том, насколько объективно излагали информацию о боях на Донбассе украинские СМИ и официальные источники командования, Мирослав Гай заметил: "По Авдеевке и Светлодарской дуге Генеральный штаб довольно адекватно подавал информацию. Конечно, никогда не рассказывается все, учитывая стратегические и тактические цели, а также вопросы безопасности личного состава. Не всегда можно давать всю информацию о тех или иных действиях Вооруженных сил или потери, ведь противник мониторит СМИ для оценки степени своей эффективности. Поэтому информация никогда не предоставляется в полном объеме, чтобы не выступать для противника источником разведданных".

Напомним, ранее офицер запаса рассказал, почему у россиян после штурма Авдеевки "хреновое настроение".

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