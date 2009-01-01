Революция Достоинства сорвала давно взлелеянные планы Москвы по усмирению Украины — Порошенко

Подвиг Небесной Сотни — наша национальная гордость, считает президент.
Об этом говорится в обращении политика по случаю Дня памяти Героев Небесной Сотни, опубликованном на его сайте.
В то же время он подчеркнул, что судьбоносные события, которые произошли три года назад в самом сердце Украины, всколыхнули весь мир.
"Сегодня мы чтим память героев Небесной Сотни — наших мужественных соотечественников, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины", — отметил глава государства.
По словам Порошенко, "самоотверженность и жертвенность рыцарей Майдана пробудила патриотический дух украинского народа и показала всем, что есть ценности, которые дороже собственной жизни".
"Их имена — навсегда в когорте славных украинских победителей. Они будут высечены на величественном Мемориале в столице Украины. А главное — всегда будут оставаться в народной памяти", — добавил президент.
"Подвиг Небесной Сотни — наша национальная гордость и безапелляционный ориентир — вырвать Украину из цепких лап хищного двуглавого российского орла и превратить в процветающую европейскую державу. Мы обязательно воплотим мечту героев в реальность", — заявил он.
Напомним, с 18 по 22 февраля во всех регионах Украины запланированы мероприятия по случаю Дня Героев Небесной Сотни. В Киеве уже прошло памятное шествие в честь погибших на Майдане.