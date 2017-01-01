"Режим дерби". Экс-министр обороны спрогнозировал судьбу войны на Донбассе

Наша страна хочет, чтобы реинтеграция части территории востока Украины была минимально мучительна, отметил Гриценко.

РФ хочет навязать Украине изменения в Конституцию, отметил Анатолий Гриценко Reuters

Бывший министр обороны Анатолий Гриценко считает, что активная фаза войны на Донбассе закончилась.

Сейчас противостояние будет идти в режиме дерби — перетягивание каната, рассказал экс-чиновник в эфире телеканала NewsOne.

"Россия хочет впихнуть это все с проблемами и с нашей ответственностью. И еще навязать изменения в Конституцию", — отметил собеседник.

По его словам, украинская сторона намерена "создать предпосылки, чтобы она (реинтеграция — Ред.) была интегрирована, минимально мучительна и с российскими компенсациями за то, что она (РФ — Ред.) там совершила".

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что между нашей страной и Россией существуют фундаментальные разногласия по выполнению Минских соглашений по Донбассу.