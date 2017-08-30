Резонансное ДТП с Bentley в центре Киева. Шуфрич взял на поруки своего сына

Следственный судья не находит оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры, заявила судья.

Сын Шуфрича в зале суда УНИАН

В среду, 30 августа, Шевченковский райсуд Киева применил меру пресечения в отношении Нестора Шуфрича-младшего в виде личного поручительства отца.

Такое решение в среду приняла судья Оксана Голуб, сообщает "Украинская правда".

"Следственный судья не находит оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры", — отметила она.

"В ходатайстве прокуратуры отказать. Применить меру пресечения в виде применения личного поручительства. Оснований для применение более строгих мер нет", — сказала судья.

Кроме того, на Шуфрича-младшего возложили ряд обязательств: прибывать на вызовы прокурора и следователей, сообщать об изменении места проживания, сдать документы для выезда за границу.

В то же время сам Шуфрич на вопрос журналистов, не видит ли он конфликта интересов, взяв своего сына на поруки, депутат отметил:

"Я могу гарантировать, что после того, что произошло, мой сын будет под домашним арестом. В суде я не скрывал, что я отец Нестора, а то, что я народный депутат — общеизвестно", — отметил он.

"Я хочу выразить сожаление, что мой сын совершил это ДТП, и сочувствую семье пострадавших. Верю, что врачам удастся спасти жизнь Алексея. Со своей стороны я сделаю все, чтобы последствия этой трагедии были минимизированы", — отметил он.

В то же время, комментируя ДТП, Шуфрич сказал, что его сын просто не увидел пешехода.

"Он не увидел Алексея. Просто не увидел ... Скорость предварительно можем установить через видео - ориентировочная скорость 60-70 км в час. Безусловно, это превышение", — добавил он.

Прокуратура просила суд назначить Шуфрича круглосуточный домашний арест, чтобы он не смог избежать следственных действий и влиять на свидетелей.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавший в ДТП с сыном Шуфрича находится в реанимации Киевской городской клинической больницы № 17 без сознания. В клинику прибыли израильские медики, которые будут лечить его вместе с украинскими врачами.

Также в СМИ появилась информация со ссылкой на отца пострадавшего, что Мельниченко находится в сознании и пытается общаться.