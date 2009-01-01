РФ просчитывает ситуацию с предоставлением США оружия Украине и изменила позицию по миротворцам

Захарова отметила, что заявления Украины о том, что миротворцы будут размещаться на всей территории Донбасса — это спекуляция

Об этом заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова, комментируя встречу глав Украины и США, пишет УНИАН.

"Сейчас осень 2017 года, и мы видим, как слово "летальное оружие" используется "президентом мира" почти ежедневно. Я думаю, что это повод задуматься, в какой ситуации находится Украина. Что касается просчитываем или нет. Конечно, просчитываем развитие ситуации", — сказала Захарова.

При этом она посетовала, что президент Украины Петро Порошенко завоёвывал голоса избирателей под лозунгом, что он будет "президентом мира", и главная его задача — принести мир. Захарова считает, что для многих понятие Минских договоренностей становится чем-то виртуальным, но на самом деле это сегодняшняя реальность. По ее словам, стороны должны делать все, чтобы придерживаться именно этого курса.

"Сейчас в стенах Организации Объединенных Наций разрабатывается и прорабатывается российский проект резолюции по поводу участия ооновских миротворческих сил. Много спекуляций было на эту тему, очень много спекуляций было в СМИ Украины относительно того, что якобы миротворцы будут размещаться на всей территории Донбасса", — сказала она.

"Я хотела бы напомнить, о чем идет речь. Это очень важный вопрос. Они будут развертываться на линии соприкосновения, где находятся наблюдатели ОБСЕ для того, чтобы обеспечивать их безопасность. Не более и не менее. Все двоякие рассуждения недопустимы — тут надо быть предельно четкими", — подчеркнула Захарова.

Она заметила, что в данную минуту идет работа над проектом резолюции. Есть российские предложения — российский проект резолюции и предложения других стран — говорить о том, что и когда ляжет на стол Совбеза для голосования, пока рано, добавил она.

Ранее сообщалось, что Россия не хочет видеть миротворцев ООН на границе.

Напомним, Украина настаивает на перекрытии неконтролируемой части российско-украинской границы, поскольку РФ именно через нее поставляет оружие, российских военных и боеприпасы на оккупированный Донбасс.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Украина и Россия постепенно приходят к пониманию того, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории Донбасса, включая оккупированные территории.

Как известно, 5 сентября Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях".

Позже Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

21 сентября Порошенко в рамках визита в США провел встречу с президентом Дональдом Трампом. Переговоры, которые длились час, украинский лидер назвал продуктивными. Он подчеркнул, что Вашингтон поддержал именно украинский вариант введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

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