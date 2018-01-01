"РФ собралась вернуть себе Украину": что значит обострение на Донбассе и в чем состоит план Путина

По прогнозам журналиста, "ДНР" и "ЛНР" просуществуют еще довольно долго.

Журналист объяснил, что значит обострение на Донбассе. EPA/UPG

Обострение на востоке Украины связано с желанием Кремля дестабилизировать Украину.

Такое мнение озвучил украинский журналист и телеведущий Виталий Портников во время чата на "Главреде".

"Кремль сегодня готов оставлять ситуацию на Донбассе в качестве "тлеющего конфликта", так как понимает, что это дестабилизирует Украину. Такая тактика Кремля является формой его участия в нашей предвыборной кампании", – отметил журналист.

По его прогнозам, "ДНР" и "ЛНР" просуществуют еще довольно долго – от одного года до 25-ти лет.

Отвечая на вопрос о "глобальном плане" Путина по отношениям к Украине, Портников заявил: "План Путина связан с возвращением Украины в российскую сферу влияния. Я не думаю, что Путин отказался бы от идеи аннексии Крыма, потому что он искренне верит, что вернуть Украину можно будет и без Крыма".

Ранее Портников назвал условие, при котором в Украине будет новый Майдан. Майдан является восстанием за независимость, подчеркнул он.

Читайте наши новости в Facebook