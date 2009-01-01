Риторика Путина, вторжение в Украину. Обама рассказал, что усложнило отношения между РФ и США

Штаты снимут санкции, введенные против РФ, когда она перестанет нарушать суверенитет Украины.

Барак Обама Reuters

Отношения между РФ и США усложнила риторика президента первой странынасчет желания Америки ослабить ее, а также вторжение

Об этом на последней пресс-конференции на посту президента Штатов рассказал Барак Обама, пишет РБК-Украина.

В то же время он подчеркнул, что санкции против России должны сохраняться пока не прекратится агрессия против нашей страны.

"Я думаю, что это в интересах США и всего мира, чтобы у нас были конструктивные отношения с Россией. Это была моя позиция в течение всего моего президентского срока", — отметил политик.

По его словам, "после того, как Путин стал снова президентом, риторика, что Америка якобы пытается ослабить Россию усложнила наши отношения, а также аннексия Крыма и вторжение в Украину".

"Мы наложили санкции потому, что Россия нарушила суверенитет Украины и продолжает вторжение в страну. Как только Россия прекратит это делать и нарушать все нормы международного права — мы снимем санкции", — добавил американский лидер.

Ранее вице-президент США Джозеф Байден заявил, что ряд стран хотят подорвать либеральный международный порядок, такое "движение" возглавляет Россия, которая желает вернуть мир в состояние, где доминируют сферы влияния.