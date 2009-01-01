Рокировка главарей "Л/ДНР": что задумал Кремль?

Эксперты рассказали, с чем могут быть связаны планы российского руководства отстранить от должностей Захарченко и Плотницкого.

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий kp.by

Главарей самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого хотят заменить другими людьми. О таких планах Кремля вновь заговорили в Сети.

В частности, информацию о возможных кадровых изменениях в верхушке сепаратистов сообщил лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, при этом не уточнив потенциальных кандидатур. "В высшем и среднем звене "администрации главы ДНР" распространяются слухи о смене руководящего состава ДНР в октябре 2017 года", — написал военный эксперт.

Информацию Тымчука подтвердил и основатель сайта "Новости Донбасса" Алексей Мацука, сообщив, что готовится смена команды в Донецке. "Уже есть предположительные списки новых управленцев, которые через выборы или видимость выборов в 2018 году придут к власти как обновленная команда. Некоторые вернутся из Москвы. Встречи в Донецке были с теми, кто в стоп-списках в РФ и не могут в Ростов проехаться", — рассказал Мацука.

Также "Новости Донбасса" сообщили, что не так давно в Донецк приезжал помощник президента России Владислав Сурков, который порекомендовал "готовиться к реинтеграции". По данным издания, Кремль действительно рассматривает возможность замены главарей "республик". Так, ДНР якобы может возглавить экс-депутат Партии регионов Александр Бобков, а ЛНР — лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга.

Эксперты, с которыми разговаривал "Главред", отмечают, что Путину не выгодны сейчас Захарченко и Плотницкий в качестве глав "республик", как люди, на руках у которых уже слишком много крови, а репутация настолько испорчена, что их не усадишь ни за какой стол переговоров. А именно это, по мнению экспертов, намерен сделать Кремль в преддверии более предметного обсуждения с мировым сообществом вопроса о введении миротворцев на Донбасс. Ведь, как объяснили собеседники "Главреда", Москва настаивает, чтобы в переговорах участвовали именно представители "республик", а не Россия, дабы не выглядеть как сторона конфликта.

Эксперты рассказали "Главреду", по каким еще причинам Москва хочет заменить лидеров ОРДЛО, чем они ей не угодили, а также почему на эти должности, если верить информации СМИ и соцсетей, Кремль планирует назначить в недавнем прошлом украинских политиков, а не "своих" людей, россиян.

Мирослав Гай Главред Мирослав Гай:

Сегодня Кремль не способен вести полноценную войну против Украины из-за нависающей над Россией угрозы еще большего ухудшения отношений между РФ и Западом и усиления санкций, которые и так уже ощутимо ударили по РФ. И пока что Кремлю не удалось решить те задачи на Донбассе, которые он перед собой ставил. Он не смог провести в Украине антиконституционный переворот. Он не смог отделить от Украины другие области, как это планировалось (речь идет о Харьковской, Запорожской и Одесской областях), так что цели Москвы на Донбассе не достигнуты.

Решить сейчас эти задачи полноценным военным путем Россия могла бы, но это был бы крайне невыгодный для всех вариант.

Поэтому, кроме того, что Россия постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, она также пытается решить все дипломатическим путем, а именно — поставить во главе руководства "республиками" людей, которые, возможно, могли бы удовлетворить Запад, членов "нормандской четверки" (мол, руководят "республиками" украинцы), а также могли бы удовлетворить и сам регион.

Ведь сейчас в Донецке и Луганске безумное недовольство Плотницким и Захарченко. Еще когда там происходил захват администраций и проводился псевдореферендум, звучали обещания незаконных представителей террористических группировок ЛНР и ДНР о том, что Москва очень скоро примет их в состав Российской Федерации (правда, не понятно, на каких условиях), что у них начнутся улучшения (но они так и не начались). Сейчас упреки местного населения звучат и в Крыму (но там уже поздно возмущаться, потому с теми, кто чем-то не доволен, занимается полиция, ФСБ, прокуратура), и в ЛДНР. Самостоятельно эти "республики" существовать не могут, а дотировать их, как Россия дотирует Чечню, Москве очень невыгодно и не понятно — зачем.

Поэтому для Кремля идеальным вариантом было бы впихнуть эти "республики" в Украину в любом формате, завести их представителей в Верховную Раду, а позже здесь, в Украине, занимаясь социально-политической и экономической дестабилизацией (а это, кстати, прописано в Доктрине РФ как невоенные методы влияния на страны, которые входят в круг интересов России!), привести к власти пророссийский элемент и оставить на какое-то время, пока РФ добьется снятия с себя санкций, выгодных международных договоренностей и лучше подготовится. И все это время она будет держать Украину в поле своих интересов, контролируя ее через своих представителей, олигархические группы, которые близки к российскому бизнесу. Именно это сейчас будут пытаться провернуть.

Если этот вариант не пройдет (а он не пройдет; я общаюсь с ребятами в армии, с ветеранами, проукраински настроенными людьми — они попросту не допустят такой вариант!), тогда Россия начнет действовать более агрессивно.

Нет никакой разницы, кого назначат лидерами ЛНР и ДНР. Это — марионеточные фигуры. Меняют их только для того, чтобы избежать социального бунта в "республиках" и начать новые переговоры. Ведь Захарченко и Плотницкий, на руках у которых огромное количество крови, — преступники против человечности, в том числе против людей, проживающих на оккупированных территориях. Ведь они воруют гуманитарные грузы. Плотницкий и его семья живет разворовыванием гуманитарных грузов, которые на Донбасс отправляет РФ. У него магазинчики по всем базарам. И люди это видят и понимают. Плюс — "отжимы", рейдерство, "распил" заводов… Разве этого хотели люди, живущие в Донецке и Луганске? Конечно же, нет. Поэтому там колоссальное недовольство.

Кроме того, не может быть и речи о проведении каких-либо переговоров с этими преступниками, кроме как о выдаче пленных и капитуляции. Их нельзя усадить ни за один стол переговоров. А Россия хочет, чтобы переговоры в "минском формате" проходили, как минимум, с представителями ОРДЛО.

Если и дальше будут обсуждать возможность введения миротворческого контингента на оккупированные территории — то ли в "серую зону", то ли по линии разграничения, то ли как-то иначе, РФ хочет, чтобы переговоры на эту тему вела не она, потому что РФ не хочет признавать себя участником конфликта. Все знают, что Россия — агрессор, что она начала войну. Но юридически она этого не признает, и очень сложно доказывать это в судах. Поэтому России выгоднее представлять все как "гражданскую войну", восстание, волеизъявление народа, и чтобы в переговорах участвовали представители ОРДЛО.

Но Захарченко и Плотницкого нельзя усадить за стол переговоров, потому Кремль ищет другие кандидатуры, которые бы подошли жителям Донецка и Луганска и не были откровенно заляпаны человеческой кровью. Ведь Плотницкий и Захарченко — это просто кровопийцы.

Но разговоры о том, что Украине в течение ближайших двух лет будут активно пытаться вернуть Донбасс, ведутся очень открыто. Об этом говорят в кулуарах, об этом говорят между собой люди, отвечающие за военный сектор.

Но хочу напомнить, что любые договоренности и мирные договоры с Россией, начиная со времен Российской империи, заканчивая СССР и Российской Федерацией, руководство Кремля нарушало и вероломно начинало очередную войну. Россияне играют на том, что в мире сейчас множество дестабилизирующих моментов вроде КНДР, Сирии, мирового терроризма и т.д. И Россия играет на том, что все в ЕС хотели бы закончить этот конфликт в Украине, хоть как-нибудь, пусть в виде Приднестровья — лишь бы прекратить стрельбу и закрыть этот вопрос хотя бы на время каденции руководителей еврогосударств. Ведь идет война в центре Европы — все ужасаются и пытаются каким-то образом погасить этот конфликт, лишь бы он не разросся до полномасштабной войны. Тем более, эти учения "Запад-2017"! Ведь это — бряцанье оружием, откровенное запугивание, демонстрация агрессивных намерений. По сути, россияне привселюдно говорят Украине: "Договаривайтесь на наших условиях, идите на компромиссы… А если — нет, то смотрите, какая у нас армия!".

Вот такое паскудство происходит и политическое гопничество на уровне руководства Российской Федерации…

Игорь Романенко Главред Игорь Романенко:

На мой взгляд, Россия сейчас избрала подход, предполагающий постепенное продвижение к ее прежней цели. Москва убедилась, что Украина так и не сдается, а украинские союзники помогают противостоять российской агрессии, что для России оборачивается серьезными негативными последствиями в экономической, политической и дипломатической сферах. И чтобы как-то продвигаться вперед к намеченным целям, Путин вынужден сейчас придумывать новые ходы.

В данной ситуации Кремль действует, как в шахматах — чтобы продвинуться вперед, он производит рокировку. А до того Путиным был сделан первый шаг — его заявление относительно того, что он против введения миротворцев на Донбасс. Но — только на линии разграничения и только с разрешения ЛДНРовцев.

Что касается планов произвести кадровые перестановки и заменить лидеров ЛНР и ДНР Плотницкого и Захарченко, то Кремль понимает, что их нельзя менять на одиозных персонажей. Нужны более нейтральные фигуры, с менее запятнанной кровью репутацией — чтобы России было что показать мировой общественности и сказать, что: "Мы уберем тех, с кем не хочет общаться Украина — кровавых сепаратистов, и на их место поставим "рабочих" людей. Но Украина с ними должна общаться".

Также Россия соглашается на защиту мониторинговой миссии ОБСЕ. Это — очередная уступка. Однако Москва ни в коем случае не предполагает, что это будет вплоть до границы или по всей территории, подконтрольной боевикам. Следует отметить, что ранее Москвой однозначно пресекались любые подобные попытки, и тогда Путин и Лавров говорили, что это неприемлемо.

Тем не менее, на все эти действия России уже "клюет" Запад. Причем на уровне не просто представителя какой-то политической партии, а на уровне министра. Как только Путин высказался о миротворцах, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что пора поднимать вопрос о частичном снятии санкций с России.

Для Путина сейчас принципиален вопрос улучшения его собственного имиджа в России. Ведь Путин идет на выборы (понятное дело, что придет и победит), но с чем-то все равно нужно выйти к избирателям. Вот и получается, что раньше он был "нехорошим воякой", а теперь — "хороший миротворец".

Однако международное мнение не получится изменить так быстро, как мнение россиян. Однако все равно важно продемонстрировать на международном уровне все эти шаги.

Вспомните, ранее Путин вырвался из изоляции, в которой он был при Обаме, использовав целую военную операцию с экономическими и политическими последствиями для России. Речь идет о Сирии. Там он добился определенной победы и начал общаться с лидерами цивилизованных стран, то есть так или иначе достиг своей цели. И теперь, проявив себя как "военный герой", он пытается применять международные подходы. Тем более, такая силовая и лобовая позиция, которой он придерживался в Украине, на международном уровне, не поможет продвигаться. Поэтому Путин и прибегнул к таким маневрам, как инициатива о миротворцах и планы по проведению кадровых замен.

Понятно, что Захарченко и Плотницкий говорили как угодно и что угодно четко по указаниям, поступавшим из Кремля. Но все равно пришло время заменить этих людей. И эти кадровые перестановки можно рассматривать как часть плана России, направленного на то, чтобы всучить Украине Донбасс на своих условиях — мол, ведь на оккупированных территориях будут назначены якобы украинские лидеры. Кремль ищет возможности и подходы, чтобы осуществить все это.

К слову сказать, часть людей у нас справедливо думают, что лучше бы жители Донбасса пожили так, как хотели — в "русском мире", "крымнаше" и всем остальном, чем то, что Украина имеет теперь, получив "троянского коня". Возможно, тогда холодильник повлиял бы на телевизор, в результате чего произошли бы изменения в головах.

То есть цели Кремля остаются прежними — меняются лишь формы и способы достижения этих целей. И одна из таких форм — попытка Путина выступить квазимиротворцем. Ведь за короткое время он существенно изменил свое мнение в вопросе введения миротворцев на Донбасс, сказав, что не против их размещения на линии разграничения. Он сдает свои позиции, но — не по принципиальным вопросам. А для Кремля принципиально всучить все оккупированные части Донбасса Украине, причем в таком виде, чтобы политически влиять на нашу страну и руководить ею.

Боевики на Донбассе — криминального низкопробного уровня. Аферист — руководитель ДНР, и такой же аферист — руководитель ЛНР. Конечно, Кремль видит, что у этих персонажей даже уровня интеллекта не хватает, чтобы решать достаточно тонкие дипломатические вопросы. А экономику этого региона им все равно не вытянуть на дотациях России, потому что для РФ это очень обременительно. Поэтому в данной ситуации лидерами лучше поставить людей, способных решать дипломатические вопросы. И, похоже, Бобков и Волга — наиболее вероятные кандидатуры сейчас. Хотя могут быть и другие.

Так что все это — как шахматная доска, где сейчас проводятся рокировки, и вместо старых фигур выходят те, которые будут в состоянии решать задачи, которые сейчас ставит Путин.

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий Главред Николай Сунгуровский:

Если всерьез речь зайдет о введении миротворческой миссии на Донбасс, то одним из условий будет ответственность за нарушение мандата (т.е., условий, на которых эта миссия вводится) и обязательств сторон. Поэтому в "республиках" Путину нужные не просто подконтрольные кандидатуры в местной власти, но и те, которые будут выполнять поставленные им задачи.

Почему могут назначить "наших", а не россиян? Наверное, это делается с учетом выборов, которые, в конце концов, должны состояться в ОРДЛО, и в перспективе рассматривается попадание этих новых людей в органы местного самоуправления.

Вообще, Захарченко и Плотницкий уже настолько себя запятнали различными противоправными действиями, что, если оставить их на должностях, то, кроме возмущения, это ничего не вызовет — ни у Украины, ни у подконтрольной России территории. Их замена уже просто просится.

А в том, что люди, которые заменят Захарченко и Плотницкого на этих должностях (не важно, кто именно это будет), будут полностью подконтрольны Кремлю, у меня нет никаких сомнений. Иначе и быть не может, потому что, в любом случае, во главе ЛНР и ДНР будут марионетки Кремля.

Надежда Майная