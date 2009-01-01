"России не дали спровоцировать катастрофу". Порошенко сообщил, что Авдеевка уже с электроэнергией

Наконец Авдеевка со светом, написал президент.

Восстановление электроснабжения Авдеевки @OSCE_SMM

Российской Федерации не дали спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию в Авдеевке и по всей линии фронта.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Наконец Авдеевка со светом. Глава Донецкой облВГА Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки", — написал глава государства.

При этом Порошенко выразил благодарность "слаженной работе правительства, Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций, волонтерам со всей Украины, всем неравнодушным, кто откликнулся и помогал пострадавшим от обстрелов российско-террористических войск".

Особо президент адресовал слова благодарности украинским воинам, которые "сделали все возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта".

Напомним, ранее в штабе АТО обвинили Россию: тормозит ремонтные работы под Авдеевкой.

Фото: @OSCE_SMM.