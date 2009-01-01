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России нужна война, а Украина хочет мира — МИД

Сегодня, 09:31

Эскалация вокруг Авдеевки еще одно напоминание, почему санкции против России должны оставаться в силе.

Силовики, АТО, флаг, Украина
facebook.com/GeneralStaff.ua
На Донбассе за прошедшие сутки, 28 февраля, резко увеличилось количество обстрелов позиций ВСУ со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

"Украина хочет мира, России нужна война. 117 атак боевиков, 2 военнослужащих убиты, 2 ранены, используется тяжелое вооружение", — написала она.

Спикер также добавила, что эскалация вокруг Авдеевки — еще одно напоминание, почему санкции против России должны оставаться в силе.

Напомним, ранее российский журналист дал прогноз по войне на Донбассе. Аркадий Бабченко считает, что предпосылок для разрешения конфликта на Донбассе в ближайшее время нет, будет условное перемирие.

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Донбасс, АТО, обстрелы, боевики, ВСУ, санкции, Россия
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