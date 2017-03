России нужна война, а Украина хочет мира — МИД

facebook.com/GeneralStaff.ua На Донбассе за прошедшие сутки, 28 февраля, резко увеличилось количество обстрелов позиций ВСУ со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

"Украина хочет мира, России нужна война. 117 атак боевиков, 2 военнослужащих убиты, 2 ранены, используется тяжелое вооружение", — написала она.

Спикер также добавила, что эскалация вокруг Авдеевки — еще одно напоминание, почему санкции против России должны оставаться в силе.

Ukraine wants peace, Russia needs war. 117 attacks by Ru&militants, 2 UA servicemen KIA, 2 WIA, heavy weaponry used pic.twitter.com/7CgNro8y19