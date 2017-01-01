"России - ухо от селедки". В Украине отреагировали на отказ России от поездки в ПАСЕ

В ближайшее время россиянам остается лишь ностальгически вспоминать о прениях, которые они вели в Парламентской ассамблее Совета Евпропы.

Российская делегация в ПАСЕ Bigmir.net

Различные украинские официальные лица позитивно и с редким единодушием прокомментировали новость о том, что делегация из России не поедет на очередное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Это вторая подряд хорошая новость из Москвы после новости об исчерпании Резервного фонда РФ.

Перевожу текст новости с дипломатического языка на человеческий: "Мы хотим вернуться, но нас не пускает русофобское меньшинство, которое могло бы обжаловать наши полномочия в Ассамблее и снова Добрый вечер, санкции. Теперь мы проведем 2018 в попытках внести изменения в регламент ПАСЕ, чтобы исключить возможность санкций в принципе, и вернуться в январе 2019 года. Наши высокие партнеры в этом - Генеральный секретарь СЕ Ягланд и будущий председатель ПАСЕ Николетти. Это не я сказал. Это россияне сказали. Я только перевел. В сентябре-ноябре все у них шло как по маслу. И даже наши друзья начали нас психологически готовить к поражению. Но правило "Играй до конца" никто не отменял. И в этом самом конце я искренне поздравляю все нашу русофобское меньшинство! Результат мы даем, хотя на этот раз это было беспрецедентно сложно", - написал на Facebook глава представительства Украины в СЕ Дмитрий Кулеба.

"Россия снова не будет подавать свою делегацию в ПАСЕ. Усилия генсека Совета Европы Ягланда оказались напрасными, ведь большинство делегатов и в дальнейшем не готовы принимать РФ без санкций за аннексию Крыма и войну на Донбассе. […]Но сторонники возвращения РФ не сдались. Новый президент ПАСЕ итальянский социалист Николетти хоть и не так как его предшественник Аграмонт, но все равно стремится иметь россиян в Ассамблее. […]Цинизм высшего сорта от определенных руководителей СЕ: это все равно что не осуждать преступника, а изменить свои законы так, чтобы преступник таковым не считался!", − заявил нардеп и глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев

"Россия не будет присылать свою делегацию в ПАСЕ в этом году. Несмотря на все усилия "аграмонтов" и Янгланда вернуть россиян без каких-либо условий, среди членов ПАСЕ не нашлось критичной массы любителей Кремля, согласных на такое нарушение фундаментальных принципов СЕ. Работаем дальше. Тем более, что на январской сессии ПАСЕ будут приниматься две важные резолюции, в том числе и о гуманитарной ситуации в Донбассе", - отметила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Не очень коротко о важном. России не смогла обеспечить себя возвращение в 2018 году в ПАСЕ. И теперь пытается сделать хорошее лицо при плохой игре. […] Это значит, что Эрэфия не смогла добиться изменений в регламенте несмотря на сильное давление и финансовый шантаж в сторону ЕС, подключение всех лоббистов во главе с Турбьёрном Ягландом и агрессивную пиар-кампанию в западных СМИ о необходимости возврата РФ в ПАСЕ. И в итоге - нифига, не считая потраченных денег на все это шоу, которое закончилось ничем. Без изменений в регламент появление российской делегацией будет оспорено и им вновь укажут на дверь. Для них это унизительно, и они решили, что лучше не подаваться совсем.

По регламенту ПАСЕ, если государство не заявила свою делегацию на январскую сессию, то заявить позже или участвовать в работе Ассамблеи на протяжении всего года, она не может. Так что до конца 2018 года Эрэфия получила ухо от селедки, а не работу в ПАСЕ", - написал на Facebook нардеп Борислав Береза.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российского делегата выгнали с заседания ПАСЕ.