Россия должна заплатить за Крым и отдать Калининградскую область Европе — депутат Литвы

Депутат подчеркнул, что, возвращением Калининград РФ должна "заплатить" за аннексию Крыма весной 2014 года

Депутат парламента Литвы Линас Бальсис предложил отобрать Калининградскую область от России и вернуть ее Европе в отместку за аннексию украинского Крыма.

Парламентарий озвучил несколько вариантов отчуждения региона. Первый вариант — отбирать у России область будет Литва, второй вариант — Евросоюз. Третий вариант — Литва и ЕС совместно должны решить будущее российского западного эксклава, пишет Baltnews.

Депутат подчеркнул, что, возвращением Калининград РФ должна "заплатить" за аннексию Крыма весной 2014 года.

"Аннексия Крыма показала, что послевоенному порядку в Европе приходит конец. Потому что Россия нарушила правило нерушимости границ", — отметил Бальсис.

Время пользования бывшими землями Восточной Пруссии для Российской Федерации закончилось, убежден Бальсис.

"Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. … Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор", — говорит Бальсис.

Он считает, что пришло время поставить в повестку дня вопрос о государственной принадлежности этих земель, и они не должны остаться российскими.

Напомним, ранее в США намекнули, что после захвата Крыма Россией, Германия имеет право аннексировать Калининград.