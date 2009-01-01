Россия ежедневно завозит на оккупированный Донбасс новую технику и оружие — Турчинов

Каждый день на территорию Донбасса завозят из России новую технику и оружие, сообщил секретарь СНБО.

Эшелон с российской военной техникой Reuters

Россия каждый день завозит на оккупированный Донбасс новую технику и оружие.

Об этом на встрече с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом заявил секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи собеседники обсудили вопрос обострения ситуации на Донбассе, а также активизацию украинско-литовского сотрудничества в военно-технической сфере. Кроме того, Турчинов рассказал о наращивании военного потенциала РФ на востоке Украины, агрессивных действиях российских войск на Донбассе и провокациях против мирного населения.

"Каждый день на территорию Донбасса завозят из России новую технику и оружие: САУ, реактивные системы залпового огня, гаубицы и тому подобное", — сказал он.

Напомним, ранее Турчинов сообщаил, что Россия перебросила на Донбасс много танков, БМП, "Градов", пушек "Пион" и "Гиацинт".