Россия ежедневно завозит на оккупированный Донбасс новую технику и оружие — Турчинов

Каждый день на территорию Донбасса завозят из России новую технику и оружие, сообщил секретарь СНБО.
Об этом на встрече с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом заявил секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе встречи собеседники обсудили вопрос обострения ситуации на Донбассе, а также активизацию украинско-литовского сотрудничества в военно-технической сфере. Кроме того, Турчинов рассказал о наращивании военного потенциала РФ на востоке Украины, агрессивных действиях российских войск на Донбассе и провокациях против мирного населения.
"Каждый день на территорию Донбасса завозят из России новую технику и оружие: САУ, реактивные системы залпового огня, гаубицы и тому подобное", — сказал он.
Напомним, ранее Турчинов сообщаил, что Россия перебросила на Донбасс много танков, БМП, "Градов", пушек "Пион" и "Гиацинт".