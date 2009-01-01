Россия формирует мощную дивизию на границе с Украиной

Россия должна была сообщить странам-участницам ОБСЕ о создании нового вооруженного формирования.

Российская база на границе с Украиной, иллюстрация. Reuters Россия на границе с Украиной формирует мощную дивизию численностью в 10,5 тысяч военных вооруженных сил РФ.

Об этом в.и.о.начальника Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Владислав Пономарев по результатам инспекции, проведенной с 16 по 19 января 2017 года, пишет УНИАН.

"В результате проведения инспекции установлено, что на территории Ростовской области формируется 150-я мотострелковая дивизия. Наличие вблизи украинской границы этого формирования количеством в 10,5 тыс. военнослужащих, конечно же, не добавляет гарантий безопасности нашему государству, а наоборот, является потенциальной угрозой", — подчеркнул Пономарев.

По его словам, по Венскому документу Россия должна была сообщить странам-участницам ОБСЕ о создании такого нового вооруженного формирования.

"Мы считаем этот факт грубым нарушением положений этого документа", — добавил Пономарев.

В свою очередь руководитель многонациональной инспекционной группы Украины Алексей Вершигора уточнил, что в настоящее время сформирован штаб 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа вооруженных сил РФ в населенном пункте Персиановский неподалеку от города Новочеркасск.

"Это примерно 50 км от границы с Украиной (от оккупированной части границы в Донецкой области, — Ред.)", — сказал Вершигора.

"Также сформированы подразделения боевого и тылового обеспечения, разведывательный батальон, батальон связи, батальон материально-технического обеспечения. Подтверждено, что численность дивизии составит 10,5 тыс. человек. По сообщениям российской стороны, дивизия должна сформироваться до конца 2017 года", — добавил он.

По словам Вершигоры, в настоящее время осуществляется активное перемещение вооружения и военной техники и его сосредоточение в приграничных районах Украины. Также активно ведется строительство инфраструктуры военных городков дивизии для длительного сосредоточения воинских частей и подразделений.

"В настоящее время готовность этих зданий — 90%. Это современные полевые городки, которые строятся "с нуля", и также сроки готовности — до конца 2017 года", — отметил Вершигора.

Он также отметил, что подтверждена информация о значительном сосредоточении артиллерийских систем различных типов вблизи Новочеркасска и базе хранения и ремонта артиллерийского вооружения.

"Не исключено использование указанного вооружения для комплектования частей 150-й мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на неподконтрольных Украине территориях. Доступ инспекционной группы на данный объект был запрещен. Фотографирование указанных типов артиллерии также было запрещено", — заявил он.

Ранее сообщалось, что Россия строит военную базу в городе Клинцы Брянской области, что приблизительно в 50 км от границы с Украиной, которая продолжает цепь военных объектов вдоль западной границы РФ.