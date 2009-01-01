Россия гонит боевикам ЛНР подкрепление — 300 донских "казаков" и десятки танков

Через Изварино на Луганщину из России перебросили около 10 бронемашин и автобусов.

Донские "казаки", иллюстрация СНБО

Вместе со снижением активности противника и, отмечается приведение в высшие степени боеготовности подразделений "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР", перевод войск на казарменное положение, проведение учений, инженерное оборудование дополнительных рубежей обороны.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, это обусловлено подготовкой данных соединений к инспекторской проверке министерства обороны РФ, запланированной на вторую половину февраля.

В то же время, в период 9-12 февраля через пункт пропуска Изварино на временно оккупированную территорию Луганской области из РФ было переброшено около 10 бронемашин и автобусов с т.н. "казаками" из состава "Всевеликого войска донского" (около 300 человек).

25 танков переброшено через Мариновка, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в Ростовской области и на Ставрополье местные атаманы собирали "казаков" для отправки на Донбасс.