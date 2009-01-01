Россия готовится к большой войне. Учения "Запад-2017" были прикрытием — разведка

Происходит наращивание сухопутной группировки, проводится проверка системы управления и контроля ВС РФ, отметил Скибицкий.

Учения "Запад-2017" Reuters

Военные учения "Запад-2017" являлись прикрытием масштабных спецопераций Российской Федерации.

Об этом в эфире канала "1+1" заявил представитель ГУ разведки Министерство обороны Украины Вадим Скибицкий.

"По оценкам военной разведки учения были избраны как прикрытие более широких мероприятий оперативной подготовки. Происходит наращивание сухопутной группировки, проводится проверка системы управления и контроля Вооруженными силами Российской Федерации на западном направлении", — заявил Скибицкий.

Кроме того, он отметил, что сейчас активно прорабатывается вопрос создания противовоздушной обороны, а также проводится отработка элементов применение стратегического ядерного оружия. Он добавил, что если взять в комплексе, то все эти учения проходят по единому замыслу и они направлены именно на подготовку к стратегической операции на европейском театре войны.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия на учениях "Запад-2017" отработала нанесение массированного ядерного удара.