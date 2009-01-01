Россия хочет, чтобы с нее сняли санкции — Волкер

Ограничительные меры оказывают на РФ негативное влияние, отметил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине.

Флаг России, иллюстрация УНИАН

Специальный представитель Госдепартамента США по Украиневидит, чтохочет, чтобы с нее были сняты санкции.

Об этом он рассказал на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", пишет УНИАН.

В то же время политик уточнил, что ограничительные меры оказывают на РФ негативное влияние.

"Я думаю, они понимают, что это будет продолжаться еще очень долго. Но я также вижу желание России, чтобы санкции были сняты", — добавил Волкер.

Тот также напомнил, что против России введены два пакета санкций — из-за захвата Крыма и конфликта на Донбассе. "Если она признает, что она аннексировала Крым, что она вторглась на восточную территорию Украины, тогда мы можем поговорить...", — отметил спецпредставитель.

"Если мы говорим о Минских договоренностях, то это не только о прекращении огня. Они требуют также политических шагов, безопасности, восстановления суверенитета Украины, полный контроль Украиной ее территории, и поэтому санкции не будут сняты до того, пока все это не будет выполнено", — сказал Волкер.

"Даже если Россия выполнит эти условия, и мы будем уверены, что она хочет восстановить суверенитет Украины, через механизмы, которые мы сейчас разрабатываем, санкции все еще останутся активными из-за Крыма", — подчеркнул он.

Ранее Курт Волкер говорил, что вторжение России и оккупация части территории нашей страны создали более националистическое, более объединенное и более прозападное украинское государство.