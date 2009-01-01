Сегодня, 11:59 RSS

Россия хочет, чтобы с нее сняли санкции — Волкер

Сегодня, 11:34

Ограничительные меры оказывают на РФ негативное влияние, отметил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине.

Россия,флаг
Флаг России, иллюстрация УНИАН
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер видит, что Российская Федерация хочет, чтобы с нее были сняты санкции.

Об этом он рассказал на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", пишет УНИАН.

В то же время политик уточнил, что ограничительные меры оказывают на РФ негативное влияние.

"Я думаю, они понимают, что это будет продолжаться еще очень долго. Но я также вижу желание России, чтобы санкции были сняты", — добавил Волкер.

Тот также напомнил, что против России введены два пакета санкций — из-за захвата Крыма и конфликта на Донбассе. "Если она признает, что она аннексировала Крым, что она вторглась на восточную территорию Украины, тогда мы можем поговорить...", — отметил спецпредставитель.

"Если мы говорим о Минских договоренностях, то это не только о прекращении огня. Они требуют также политических шагов, безопасности, восстановления суверенитета Украины, полный контроль Украиной ее территории, и поэтому санкции не будут сняты до того, пока все это не будет выполнено", — сказал Волкер.

"Даже если Россия выполнит эти условия, и мы будем уверены, что она хочет восстановить суверенитет Украины, через механизмы, которые мы сейчас разрабатываем, санкции все еще останутся активными из-за Крыма", — подчеркнул он.

Ранее Курт Волкер говорил, что вторжение России и оккупация части территории нашей страны создали более националистическое, более объединенное и более прозападное украинское государство.

Теги:  
Россия, Украина, Крым, санкции, Волкер, Минские договоренности
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...