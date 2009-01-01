Россия хочет рассорить Украину и Польшу — Вятрович

Много польских политиков добывают себе политические дивиденды, демонизируя образ нашей страны, сказал директор Украинского института национальной памяти.

Владимир Вятрович Главред

Директор Украинского института национальной памяти, историксчитает, что Украину и Польшу хочет рассорить "третья сторона" —

Об этом он рассказал на чате в "Главреде".

В то же время собеседник подчеркнул, что нынешнее обострение отношений между странами, к сожалению, не приходится воспринимать как исключительно провокацию РФ.

"Ведь среди польских политиков очень много тех, которые добывают себе какие-то политические дивиденды, как раз формируя образ страшной Украины, демонизируя образ Украины", — добавил эксперт.