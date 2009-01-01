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Россия хочет рассорить Украину и Польшу — Вятрович

Сегодня, 17:34

Много польских политиков добывают себе политические дивиденды, демонизируя образ нашей страны, сказал директор Украинского института национальной памяти.

Владимир Вятрович
Владимир Вятрович Главред
Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович считает, что Украину и Польшу хочет рассорить "третья сторона" — Российская Федерация.

Об этом он рассказал на чате в "Главреде".

В то же время собеседник подчеркнул, что нынешнее обострение отношений между странами, к сожалению, не приходится воспринимать как исключительно провокацию РФ.

"Ведь среди польских политиков очень много тех, которые добывают себе какие-то политические дивиденды, как раз формируя образ страшной Украины, демонизируя образ Украины", — добавил эксперт.

Теги:  
Украина, Россия, Польша, Вятрович
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