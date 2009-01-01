Россия и Германия хотят, чтобы США участвовали в переговорах по Донбассу

ФРГ и РФ ищут контакт с новой администрацией США, сказал Габриэль.

Флаги Германии и России, иллюстрация rusverlag.de

В Москве прошли переговоры между главами МИД Российской Федерации и Германии —, а также Зигмаром Габриэлем, по их результатам чиновники выступили за привлечение США к переговорам по урегулированию

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

В то же время немецкий министр сказал, что ФРГ и Россия ищут контакт с новой администрацией Штатов, но сейчас там "сложно найти собеседников, пока у них все не утряслось".

"Что касается восточной Украины, мы заинтересованы в том, чтобы "нормандский формат" был форматом, который не только сопровождает, но и следит за реализацией "Минска" (Минских соглашений — Ред.), — отметил Габриэль.

По словам Лаврова, то или иное вовлечения Штатов в дальнейшие усилия по безусловному выполнению договоренностей "было бы весьма и весьма полезным". "Практически нет ни одного конфликта, где можно было бы без США обойтись", — добавил он.

Напомним, в ночь с 4 на 5 февраля Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Позже эксперты рассказали "Главреду", как звонок наметил будущие украинско-американские отношения.