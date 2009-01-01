Россия и Кадыров. Генерал назвал, кто может стоять за убийством Окуевой

Необходим глубокий анализ происходящего в спецслужбах и реформирование этих структур, считает Игорь Романенко.

Игорь Романенко Главред

Несмотря на три года войны, в борьбе с такой мощной державой как Россия, которая имеет сильные спецслужбы , колоссальный опыт и несравнимо бо́льшие ресурсы, эффективность работы украинских спецслужб оставляет желать лучшего.

Об этом генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в комментарии "Главреду", говоря об убийстве Амины Окуевой.

По его мнению, необходим глубокий анализ происходящего в спецслужбах и реформирование этих структур.

"У нас уже весьма европейское законодательство, которое, к сожалению, до конца не реализуется. Я имею в виду гражданский контроль. Нам следует развивать гражданский контроль, чтобы всесторонне помогать спецслужбам, делать их сильными и профессиональными, и, с другой стороны, контролировать их, чтобы они не увязали в коррупционных подходах", — считает он.

Военный эксперт подчеркнул, что за убийством Окуевой может стоять Россия и Рамзан Кадыров.

"После этих событий нам, конечно же, нужно ввести визовый режим с Россией, потому что в Украину завезено множество диверсионных структур, которые обеспечивают различные акции и диверсии на нашей территории. Мы просто не можем допустить, чтобы они могли и дальше так же легко сюда попадать.

Плюс — мы должны задуматься об активных действиях. Потому что российское руководство понимает только силу. Должны быть ответные решительные шаги. Потому что у нас идет одно событие за другим… Война есть война", — добавил Романенко.

Напомним, ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в комментарии "Главреду" заявил, что в нашей стране есть колоссальная проблема с обеспечением безопасности как государства в целом, так и отдельных граждан.

Больше мнений читайте в материале "Убийство Амины Окуевой — свидетельство несостоятельности украинских спецслужб?".