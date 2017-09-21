Россия "использует и выбросит" ЛДНР — генерал

От псевдореспублик у РФ все больше проблем, сказал Микац.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

Командующий силами оперативно-тактической группировки "Луганск" генерал-майорсчитает, что"использует и выбросит"

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

В то же время собеседник подчеркнул, что от "республик" у РФ все больше проблем.

"Следующим этапом, я думаю, Россия будет уменьшать для них поддержку в технике, в вооружении и тому подобное", — добавил Микац.

По его мнению, дальше РФ или не захочется больше помогать псевдореспубликам, или ситуация внутри страны уже обострится настолько, что власти вынуждены будут сказать: "Так, уважаемые, дальше уже сами давайте, потому что у нас из-за вас только проблемы. Все. Мы вам давали возможность — вы не воспользовались".

"Или: "Тогда вы нам были нужны, а сейчас у вас своя кухня, у нас — своя кухня, нас уже санкции достали. Словом, что хотите — то и делайте". Думаю, их используют и выбросят", — отметил генерал.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак говорил, что в следующем году Россия не планирует содержать террористические ДНР и ЛНР.