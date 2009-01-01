Россия меняет тактику и совершает "хакерские атаки" на мозги людей — Порошенко

РФ осуществляет мощные кибератаки, отметил президент.

Петр Порошенко УНИАН

Президентзаявил, чтоменяет тактику и совершает "хакерские атаки" на мозги украинцев, европейцев и американцев.

Об этом он рассказал в Генштабе Вооруженных Сил Украины, пишет УНИАН.

В то же время глава государства подчеркнул, что во всей Европе, "пусть с опозданием, но начинают понимать, каким является неуемный аппетит в РФ".

"Она бряцает оружием вблизи границ, осуществляет мощные кибератаки", — отметил украинский лидер.

По его словам, "если раньше концентрировался фактор кибербезопасности для защиты наших Вооруженных Сил, Генштаба, энергетики, атомных станций против этих хакерских атак, сегодня они меняют тактику и делают "хакерские атаки" на мозги украинцев, европейцев, американцев".

Ранее Петр Порошенко выразил мнение, что в основе российской политики в отношении Украины лежит непризнание права граждан нашей страны на самоопределение. Ознакомиться со сведениями президента можно здесь.