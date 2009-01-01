Россия на 100% контролирует происходящее в ЛДНР — Волкер

На Донбассе не внутренний и не этнический конфликт, отметил спецпредставитель Госдепа по Украине.

Курт Волкер Reuters

Специальный представитель Госдепартамента США по Украинесчитает, чтона 100% контролирует происходящее

Об этом он рассказал на брифинге в Вашингтоне, пишет УНИАН со ссылкой на данные Госдепа.

По его словам, на востоке нашей страны, "очевидно, были наняты люди для участия в военных операциях и для работы в "гражданской администрации" так называемых ЛНР и ДНР".

"Это не внутренний конфликт. Это не этнический конфликт. Это не конфликт коренного народа. Это конфликт, где в восточной части вы имеете ситуацию, при которой на 100% от российского командования и контроля зависит то, что там происходит", — добавил спецпредставитель.

Волкер подчеркнул, что РФ является той стороной, которая там принимает решение. "… и я считаю, что в этом направлении я должен сосредоточить усилия США — непосредственно вступить в контакт с Россией", — заявил он.

Ранее Курт Волкер говорил, что помощник президента РФ Владимира Путина — Владислав Сурков — является "архитектором" событий на Донбассе. Напомним, американский дипломат и помощник российского лидера в ноябре снова встретятся.